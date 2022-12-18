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Фінал чемпіонату світу з футболу-2022: збірна Аргентина в серії пенальті перемогла французів

Сьогодні, 20:34 Переглядів: 271

 

Збірні Аргентини і Франції провели божевільний поєдинок з овертаймом та серією пенальті

На чемпіонаті світу в Катарі відбувся фінальний поєдинок. Збірні Аргентини і Франції видали божевільний поєдинок, забивши на двох шість голів і перевели гру в післяматчеву лотерею.
В серії пенальті влучнішими були аргентинці, які в підсумку виграли свій третій Кубок світу.
Аргентина – Франція 3:3 (пенальті 4:2)
Голи: Мессі 23 (пен.), Ді Марія 36, Мессі 109 – Мбаппе 80 (пен.), Мбаппе 82, Мбаппе 118 (пен.)
Серія пенальті: Мбаппе 0:1, Мессі 1:1, Коман 1:1 (воротар), Дібала 2:1, Чуамені 2:1 (повз воріт), Паредес 3:1, Коло Муані 3:2, Монтьєль 4:2
Аргентина: Еміліано Мартінес – Тальяфіко (Дібала 120+1), Отаменді, Ромеро, Моліна (Монтієль 91) – Мак Аллістер (Песселья 116), Фернандес, Де Пауль (Паредес 102) – Ді Марія (Акунья 64), Альварес (Лаутаро Мартінес 103), Мессі
Франція: Льоріс – Кунде (Дісасі 120+1), Варан (Конате 113), Упамекано, Ернандес (Камавінга 71) – Чуамені, Рабьо (Фофана 96) - Дембеле (Коло Муані 41), Грізманн (Коман 71), Мбаппе – Жиру (Тюрам 41)
Попередження: Фернандес 45+7, Акунья 90+8, Паредес 114, Монтієль 116 – Рабьо 55, Тюрам 87

Усі три голи за французів забив нападник Кіліан Мбаппе. Це лише другий випадок в історії, коли комусь вдалося зробити хет-трик у фіналі турніру.

Мбаппе оформив дубль з інтервалом у 94 секунди (80 та 81 хв), зрівнявши рахунок у зустрічі - 2:2, чим повернув збірну Франції до гри у фінальному матчі чемпіонату світу проти Аргентини.

Форвард Аргентини Ліонель Мессі встановив рекорд по кількості матчів на чемпіонаті світу. У матчі проти збірної Франції він провів 26-й матч і став героєм цього поєдинку, бо забив 2 голи, пробив вирішальний удар у серії післяматчових пенальті та приніс перемогу збірній Аргентині. Мессі став легендою світового футболу.

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Автор: Віктор Крук
Теги: чемпіонат футбол Аргенттина Франція
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