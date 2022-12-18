На завтра ліміт потужності електроспоживання для Полтавщини зменшили – планується тільки ГПВ

Як і сьогодні на завтра планується вимикати тільки по одній черзі згідно графіку погодинних відключень
На 19-те грудня НЕК «Укренерго» трохи змешила ліміт по потужності для Полтавщини у порівнянні з попередньою добою: з 00.00 до 7.00 - 392 МВт, а з 7.00 до 24.00 – 432 МВт.
Про це повідомляє АТ «Полтаваобленерго».
На 18-те грудня ліміт по потужності у Полтавській області з 07.00 до 24.00 був в обсязі 449 МВт.
Варто зауважити, що цей ліміт майже удвічі менший за довоєнний. Для порівняння, 19-го грудня 2021 року максимальна потужність становила 884 МВт.
Енергетики закликають мешканців області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням, зазначаючи, що від цього залежить стабільна робота електромереж області.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер