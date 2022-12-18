Маленька українка написала зворушливий лист до Чудотворця Миколая

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Завтра,19-го грудня, День святого Миколая і діти просять у Чудотворця подарунки

Завтра настане День святого Миколая і діти знають, що він здатний виконувати їхні світлі й щирі бажання. Маленька українка написала зворушливий лист до Чудотворця з проханням допомогти Україні перемогти ворога, що напав на нашу країну.

Відео з листом опублікували в Ютубі.

Цьогоріч святий Миколай отримав цікавий лист від дитини, яка понад усе прагне закінчення війни та просить його помолитися за Україну.

Текст листа маленкої українки до Чудотворця Миколая:

Любий, Отче Миколаю! Україну добре знаєш. З висоти небес спустися і Богу за нас помолися! Хтось залишився без хати, Хтось не має мами й тата, Хтось сидить у темній кімнаті І шепче казочки дитячі. Хтось тримає автомат: Батько, син чи може брат... Люд стерпів уже наш сповна Хай скінчиться ця війна!

Нині кожен українець, від малого до старого, просить у святого Миколая лише одного - якнайскорішої перемоги над ворогом, щоб на наших землях нарешті запанував мир.