Маленька українка написала зворушливий лист до Чудотворця Миколая

Завтра настане День святого Миколая і діти знають, що він здатний виконувати їхні світлі й щирі бажання. Маленька українка написала зворушливий лист до Чудотворця з проханням допомогти Україні перемогти ворога, що напав на нашу країну.
Відео з листом опублікували в Ютубі.
Цьогоріч святий Миколай отримав цікавий лист від дитини, яка понад усе прагне закінчення війни та просить його помолитися за Україну.
Текст листа маленкої українки до Чудотворця Миколая:
Любий, Отче Миколаю!
Україну добре знаєш.
З висоти небес спустися
і Богу за нас помолися!
Хтось залишився без хати,
Хтось не має мами й тата,
Хтось сидить у темній кімнаті
І шепче казочки дитячі.
Хтось тримає автомат:
Батько, син чи може брат...
Люд стерпів уже наш сповна
Хай скінчиться ця війна!
Нині кожен українець, від малого до старого, просить у святого Миколая лише одного - якнайскорішої перемоги над ворогом, щоб на наших землях нарешті запанував мир.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер