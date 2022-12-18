В «Укренерго» розвіяли черговий фейк російської пропаганди про експорт електроенергії

Сьогодні, 18:18 Переглядів: 176

Російські пропагандисти продовжують кампанію по розповсюджуванню фейків про ніби-то «відновлення експорту» української електроенергії. Цього разу з публікацією підробного листа від керівника НЕК «Укренерго» Кудрицького на українське міністерство енергетики.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

- Автори фейку настільки поспішають, що звертаються від «ради директорів» Укренерго. Хоча в українського системного оператора є лише Наглядова Рада та Правління. «Рада директорів» є в російського оператора мереж, від яких Україна від'єдналась 24 лютого назавжди, — розповіли в «Укренерго».

В компанії зазначають, що це чергова невдала спроба переконати громадян у тому, що ніби-то у відключеннях електроенергії винні уряд України та енергетики, а не 9 масованих хвиль російських атак. Насправді експорту електроенергії з України не відбувається з 11-го жовтня, і це можна побачити на інформаційних майданчиках європейських мереж

- Закликаємо усіх дотримуватися інформаційної гігієни та отримувати інформацію з офіційних джерел — державних установ та компаній, — підсумували в «Укренерго».