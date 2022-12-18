В «Укренерго» розвіяли черговий фейк російської пропаганди про експорт електроенергії

Російські пропагандисти сфабрикували підробний лист від неіснуючого органу управління НЕК «Укренерго»
Російські пропагандисти продовжують кампанію по розповсюджуванню фейків про ніби-то «відновлення експорту» української електроенергії. Цього разу з публікацією підробного листа від керівника НЕК «Укренерго» Кудрицького на українське міністерство енергетики.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
В компанії зазначають, що це чергова невдала спроба переконати громадян у тому, що ніби-то у відключеннях електроенергії винні уряд України та енергетики, а не 9 масованих хвиль російських атак. Насправді експорту електроенергії з України не відбувається з 11-го жовтня, і це можна побачити на інформаційних майданчиках європейських мереж
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер