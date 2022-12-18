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Чи повернуть обов’язковий техогляд автомобілів в Україні у наступному році

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 1

 

Жодних зобов’язань перед ЄС щодо введення техогляду автівок на внутрішньому ринку Україна не брала

Останнім часом в Україні активно обговорюється тема повернення обов’язкового техогляду автомобілів з 2023 року. Називають навіть вартість його проходження та суми штрафів для тих автовласників, хто не пройде ТО. Понад 1000 грн за техогляд легкової автівки та штраф у 3400 грн - за «прострочення» техогляду та 17000 грн – як наступне покарання за його не проходження (або позбавлення водійського посвідчення).

У багатьох статтях, що публікують різні ЗМІ, про впровадження техогляду в Україні у 2023 році пишуть, як про вже вирішене питання. Нібито у підписаній в 2014 році Угоді про асоціацію з країнами Євросоюзу серед обов’язкових змін законодавства України є норма про повернення процедури проходження техогляду усіма транспортними засобами.

Більше того, розганяли чутки й про те, що автівки, які не відповідають екологічним стандартам «Євро-4» та ті, що випущені понад 15 років тому, нібито взагалі не зможуть пройти техогляд, посилаючись на розроблений МВС законопроєкт. Проте, автори цих матеріалів забували вказати, що цей законопроєкт розроблявся задовго до початку широкомасштабної війни і так і не був внесений на розгляд Верховної Ради. Тобто цей документ навіть не можна називати законопроєктом – це був лише робочий матеріал МВС для розробки майбутнього законопроєкту.

Чому ці «страшилки» намагалися просунути в інформаційному полі України стає зрозуміло – потужний бізнес підготував сертифіковані СТО для проведення обов’язкового техогляду, що обіцяло йому величезні прибутки. Експерти підрахували, що із 6,5 млн автопарку сертифіковані СТО зможуть «витягнути» з кишень автовласників щонайменше 6,5 млрд грн щорічно. І це тільки за саму процедуру техогляду. Сума за усунення знайдених недоліків при його проходженні могла бути на порядок більшою. Як і сума за отримання довідки про проходження ТО без відвідування СТО, що було нормою до скасування обов’язкового техогляду у 2010 році.

Водночас багато автоекспертів виступали проти повернення техогляду для всіх авто, оскільки до його процедури залишається чимало запитань. Основний аргумент тих, хто агітує за повернення техогляду – підвищення безпеки на дорозі. Але статистика ДТП в Україні свідчить, що через технічні несправності скоюється лише декілька відсотків автопригод, а усі інші - через перевищення швидкості та інші порушення Правил дорожнього руху, п’яних водіїв та незадовільний стан доріг.

Деякі експерти і раніше говорили про те, що договір про асоціацію України та ЄС передбачає обов’язковий технічний огляд лише для тих автомобілів, які виїжджають з України до країн ЄС, і жодних зобов’язань перед Євросоюзом щодо техогляду для автівок на території України у ньому не має.

Вчора це підтвердив заступник міністра фінансів Олександр Кава у коментарі українським ЗМІ.

- Обов’язкові техогляди для легкових автомобілів просувають компанії, які хочуть на цьому заробляти. Хочу зазначити, що у нас вже давно діє обов’язковий техогляд для автобусів та вантажних автомобілів, і «ефективність» системи техогляду бачить кожен мешканець нашої країни, — відповів він журналістам на їх питання щодо запровадження обов’язкового техогляду для всіх автомобілів.

Отже, «зрада» відміняється і повернення обов’язкового техогляду, які лобіює великий бізнес, наразі знаходиться під великим питанням і скоріш за все цього не станеться виходячи з політичних та економічних міркувань.

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Автор: Віктор Крук
Теги: техогляд Автомобілі Євросоюз штрафи
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