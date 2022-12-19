У Полтавському районі через ДТП загорівся автомобіль

Вночі, 18 грудня, поблизу села Шабельники Полтавського району сталося ДТП. Легковий автомобіль з'їхав у кювет і загорівся. 23-річна пасажирка, отримала травми різного ступеню тяжкості.
Внаслідок з’їзду у кювет легкового автомобіля, відбулося його загоряння та пасажирка отримала травми різного ступеню тяжкості.
До гасіння палаючого автомобіля залучилася 7-а державна пожежно-рятувальна частина.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер