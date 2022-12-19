У Кременчуці засяє ялинка: ілюмінація працюватиме від генератора за графіком

Сьогодні, 09:57 Переглядів: 273

Ялинка працюватиме з 16.00 до 20.00

Центральна ялинка Кременчука на площі Перемоги сяятиме за графіком. Як стало відомо Телеграфу з від джерел з мерії, на прохання кременчужан, підприємець який облаштував ковзанку, проявив ініціативу — підключити головну ялинку до свого генератора.

Це дасть можливість подарувати малечі новорічний настрій і не використовувати місцевої енергії.

Ялинка працюватиме з 16.00 до 20.00.

— Оскільки гірлянди енергозберігаючі, міцності генератора вистачить, щоб освітити зимову красуню та подарувати діточкам новорічну казку, — повідомило джерело.

Нагадаємо, що на ковзанці облаштований «Пункт Незламності» в якому кожен може підзарядити свій гаджет та зігрітися.

Зауважимо, що у столиці України Києві також підключатимуть гірлянду за графіком.

Дитинство та новий рік ніхто не забере у наших діточок!