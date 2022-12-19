У Кременчуці засяє ялинка: ілюмінація працюватиме від генератора за графіком

Центральна ялинка Кременчука на площі Перемоги сяятиме за графіком. Як стало відомо Телеграфу з від джерел з мерії, на прохання кременчужан, підприємець який облаштував ковзанку, проявив ініціативу — підключити головну ялинку до свого генератора.
Це дасть можливість подарувати малечі новорічний настрій і не використовувати місцевої енергії.
Ялинка працюватиме з 16.00 до 20.00.
Нагадаємо, що на ковзанці облаштований «Пункт Незламності» в якому кожен може підзарядити свій гаджет та зігрітися.
Зауважимо, що у столиці України Києві також підключатимуть гірлянду за графіком.
Дитинство та новий рік ніхто не забере у наших діточок!
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер