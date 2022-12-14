Вулиця Мрії, загиблих захисників України та парк Слави: обрали заключні назви вулиць Кременчука

У Кременчуці відбулося засідання комісії з перейменування вулиць на якому рекомендували 5 перелік вулиць на перейменування. Члени комісії узгодили назви 19 вулиць та парку Ювілейний.
Тепер проєкт рішення, який надасть комісія, мають затвердити депутати на сесії міської ради. Далі ви побачите перелік вулиць з двома стовпчиками – старою і новою назвою відповідно.
Цікаво, що на голосування щодо перейменування вулиці Генерала Манагарова надійшла рекордна кількість голосів у письмовому вигляді — 1249 підписів, саме завдяки цьому у голосуванні вона випередила вулицю на честь полковника армії УНР Петра Болбочана.
|
Стара назва
|
Нова назва
|
1
|
провулок Челюскінців
|
провулок Симона Петлюри
провулок Інни Дерусової
|
2
|
вулиця Чернишевського
|
вулиця Антоненка-Давидовича
|
3
|
провулок Чернишевського
|
провулок Віктора Федорченка
|
4
|
вулиця Чкалова
|
вулиця Сержанта Мельничука
|
5
|
провулок Чкалова
|
провулок Уласа Самчука
|
6
|
проїзд Чкалова
|
проїзд Степана Васильченка
|
7
|
тупик 1-й Чкалова
|
тупик Петра Григоренка
|
8
|
тупик 2-й Чкалова
|
тупик Федора Жученка
|
9
|
тупик 3-й Чкалова
|
тупик Миколи Сціборського
|
10
|
тупик 4-й Чкалова
|
тупик Василя Каразіна
|
11
|
вулиця Шишкіна
|
вулиця Катерини Білокур
|
12
|
провулок Шишкіна
|
провулок Четвертого Універсалу
|
13
|
проїзд Шишкіна
|
проїзд Віри Роїк
|
14
|
парк Ювілейний
|
парк Слави
|
15
|
проїзд Ярославський
|
проїзд Григорія Гамалії
|
16
|
провулок Новохатька
|
провулок Сержанта Онопченка
|
17
|
провулок Юрія Таптунова
|
провулок Віталія Дончика
|
18
|
вулиця Багратіона
|
вулиця Павла Скоропадського
|
19
|
вулиця Генерала Манагарова
|
вулиця Лікаря Бончука
|
20
|
вул. Воїнів-інтернаціоналістів
|
вулиця Мрії
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер