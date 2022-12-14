Вулиця Мрії, загиблих захисників України та парк Слави: обрали заключні назви вулиць Кременчука

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 546

У Кременчуці відбулося засідання комісії з перейменування вулиць на якому рекомендували 5 перелік вулиць на перейменування. Члени комісії узгодили назви 19 вулиць та парку Ювілейний.

Тепер проєкт рішення, який надасть комісія, мають затвердити депутати на сесії міської ради. Далі ви побачите перелік вулиць з двома стовпчиками – старою і новою назвою відповідно.

Цікаво, що на голосування щодо перейменування вулиці Генерала Манагарова надійшла рекордна кількість голосів у письмовому вигляді — 1249 підписів, саме завдяки цьому у голосуванні вона випередила вулицю на честь полковника армії УНР Петра Болбочана.