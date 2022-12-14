На Полтавщині Ford Kuga в лобову в'їхав у Ford Mondeo

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13 грудня близько 15.00 на автодорозі Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин (поблизу села Красне Лубенського району) 74-річний керманич автомобіля Ford Kuga зіткнувся із легковиком Ford Mondeo, за кермом якого їхав 40-річний водій.

За інформацією Лубенського райвідділу поліції, унаслідок зіткнення водія автівки Ford Mondeo з тілесними ушкодженнями доставили до Лохвицької лікарні.

За даним фактом слідчі поліції, за процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини та причини ДТП.