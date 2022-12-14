На вулиці Небесної Сотні мати з трьома дітьми зачинилися у квартирі

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 719

Вночі 13 грудня рятувальникам від чергового поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Небесної Сотні троє дітей і їх мати не можуть відчинити двері родичам. Про це сповістило Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Надзвичайники, які приїхали на виклик о 23.58, за допомогою шанцевого інструменту о 1.10 відчинили вхідні двері родичам.

Діти й мати медичної допомоги не потребували.