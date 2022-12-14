На вулиці Небесної Сотні мати з трьома дітьми зачинилися у квартирі

Вночі 13 грудня рятувальникам від чергового поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Небесної Сотні троє дітей і їх мати не можуть відчинити двері родичам. Про це сповістило Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Надзвичайники, які приїхали на виклик о 23.58, за допомогою шанцевого інструменту о 1.10 відчинили вхідні двері родичам.
Діти й мати медичної допомоги не потребували.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер