Проїзд дорогами Полтавщини забезпечений, - Лунін

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Це результат роботи 200 одиниць техніки та 250 дорожників

З вечора й донині на автошляхах працює снігоочисна техніка – загалом близько 200 одиниць. Залучені 250 дорожників.

Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

- Нині ліквідовують слизькість, обробляють проїзну частину протиожеледними матеріалами: вже висипали 3,8 тис. тонн, - заявив він.

Диспетчерські служби продовжують працювати:

067 400 60 80 (державні дороги)

050 015 02 33 (місцеві дороги)

За інформацією Служби автомобільних доріг у Полтавській області, проїзд всіма автомобільними дорогами державного значення забезпечено.

До роботи були залучені:

піскорозкидачі;

солерозподілювачі;

навантажувачі;

автомобілі з відвалами.

Для обробки проїзної частини використано майже 2 900 тонн протиожеледної суміші.

Розчищено 3 600 км автошляхів.

Раніше ми писали, що на дорогах місцевого значення у Кременчуцькому районі розчищають автошляхи 17 робітників та 12 одиниць техніки.

Нагадуємо, що завтра, 15 грудня, на дорогах Полтавщини очікується ожеледиця.