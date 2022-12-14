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Кременчук, Полтавщина

Проїзд дорогами Полтавщини забезпечений, - Лунін

Сьогодні, 14:18 Переглядів: 279

 

Це результат роботи 200 одиниць техніки та 250 дорожників

З вечора й донині на автошляхах працює снігоочисна техніка – загалом близько 200 одиниць. Залучені 250 дорожників.

Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

- Нині ліквідовують слизькість, обробляють проїзну частину протиожеледними матеріалами: вже висипали 3,8 тис. тонн, - заявив він.

Диспетчерські служби продовжують працювати:

  • 067 400 60 80 (державні дороги)
  • 050 015 02 33 (місцеві дороги)

За інформацією Служби автомобільних доріг у Полтавській області, проїзд всіма автомобільними дорогами державного значення забезпечено.

До роботи були залучені:

  • піскорозкидачі;
  • солерозподілювачі;
  • навантажувачі;
  • автомобілі з відвалами.

Для обробки проїзної частини використано майже 2 900 тонн протиожеледної суміші.

Розчищено 3 600 км автошляхів.

Раніше ми писали, що на дорогах місцевого значення у Кременчуцькому районі розчищають автошляхи 17 робітників та 12 одиниць техніки.

Нагадуємо, що завтра, 15 грудня, на дорогах Полтавщини очікується ожеледиця.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Служба автомобільних доріг у Полтавській області
Теги: снігоприбиральна техніка дорожня техніка автошляхи Служба автомобільних доріг у Полтавській області Полтавська ОВА
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