Проїзд дорогами Полтавщини забезпечений, - Лунін

З вечора й донині на автошляхах працює снігоочисна техніка – загалом близько 200 одиниць. Залучені 250 дорожників.
Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.
Диспетчерські служби продовжують працювати:
За інформацією Служби автомобільних доріг у Полтавській області, проїзд всіма автомобільними дорогами державного значення забезпечено.
До роботи були залучені:
Для обробки проїзної частини використано майже 2 900 тонн протиожеледної суміші.
Розчищено 3 600 км автошляхів.
Раніше ми писали, що на дорогах місцевого значення у Кременчуцькому районі розчищають автошляхи 17 робітників та 12 одиниць техніки.
Нагадуємо, що завтра, 15 грудня, на дорогах Полтавщини очікується ожеледиця.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер