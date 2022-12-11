«Вірю в ЗСУ»: у Кременчуці відбувся благодійний забіг

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 449

Вчора, 10 грудня, у Кременчуці відбувся благодійний забіг «Вірю в ЗСУ». Завдяки Steel Runners_kr дорослі та маленькі кременчужани не лише підкорювали трасу, а й долучилися до допомоги Збройним силам України. Адже основна мета забігу - зібрати кошти для наших захисників та захисниць, які виборюють незалежність України.

Бігали спортсмени лісовими стежинами. Покриття: ґрунт, пісок, трішки багнюки та трохи асфальту.

Шукайте себе та друзів на світлинах від фотографа ТЪ Артема Коваленка.