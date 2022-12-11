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Різдво, казка та скандал: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 207

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Фенні Флегг «Різдво з червоним кардиналом»

Живеш, плануєш, відкладаєш гроші на відпустку, а тоді… Невтішний діагноз ставить крапку в планах. Від свого лікаря Освальд дізнається, що жити йому лишається небагато. Отож, буденні проблеми враз стають смішними й неважливими. Освальд вирішує поїхати подалі з похмурого Чикаго, адже попереду у нього останнє Різдво. І зустріти його краще у містечку під назвою Лост-Ривер. Здається, що навіть час забув про це місце. Тут листоноші пересуваються човнами, а місцеві жінки – членкині таємничої спільноти, яка підпільно робить добрі справи. Одного дня Освальд зазирає до місцевої крамнички, у якій головує пташка. Маленька червона пташка, на ім'я Джек. Та це лише одне з див, які чекають на Освальда в Лост-Ривері. Усе-таки він опинився тут зовсім не випадково.

Сара Воган «Анатомія скандалу»

Софі та Джеймз – ідеальне подружжя. Софі просто обожнює свого чоловіка – успішного, харизматичного, ніжного батька та свідомого громадянина. Однак несподівано Джеймза обвинувачують у зґвалтуванні. Адвокат постраждалої Кейт Вудкрофт переконана: Джеймз винен і має понести відповідальність за свій злочин. Софі захищає чоловіка, вірячи в те, що все це не що інше, як брехня і наклеп. Хто правий, а хто винний у цій заплутаній історії? І про які таємниці дізнається Софі?

  
 

Френсіс Скотт Кей Фіцджеральд «Великий Гетсбі»

Цей роман є доволі популярним у наш час, попри те, що з моменту його написання пройшло майже століття (1925 рік видання) та є найвідомішою книгою Фіцджеральда. Він вважається типовим твором «епохи джазу». Письменник надзвичайно майстерно передав приховану за карнавальною яскравістю життя психологічну надломленість післявоєнного покоління (Перша світова війна). Це захоплююча й вишукана казка про Америку 20-х років минулого століття, в якій показано американську мрію, що обернулася трагедією.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: книги бібліотека
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