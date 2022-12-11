Різдво, казка та скандал: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Фенні Флегг «Різдво з червоним кардиналом» Живеш, плануєш, відкладаєш гроші на відпустку, а тоді… Невтішний діагноз ставить крапку в планах. Від свого лікаря Освальд дізнається, що жити йому лишається небагато. Отож, буденні проблеми враз стають смішними й неважливими. Освальд вирішує поїхати подалі з похмурого Чикаго, адже попереду у нього останнє Різдво. І зустріти його краще у містечку під назвою Лост-Ривер. Здається, що навіть час забув про це місце. Тут листоноші пересуваються човнами, а місцеві жінки – членкині таємничої спільноти, яка підпільно робить добрі справи. Одного дня Освальд зазирає до місцевої крамнички, у якій головує пташка. Маленька червона пташка, на ім'я Джек. Та це лише одне з див, які чекають на Освальда в Лост-Ривері. Усе-таки він опинився тут зовсім не випадково.