З бюджету Кременчука виділили 600 тис. гривень на виплату зарплати медикам дитячої лікарні

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 103

Напередодні медпрацівники скаржилися на затримки з її виплати

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 600 тисяч гривень на оплату праці працівникам дитячої міської лікарні.

Відповідне рішення виконкому затвердили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 9 грудня.

Нагадаємо, днями працівники Кременчуцької дитячої лікарні поскаржилися на затримку зарплати – за жовтень отримали в листопаді, за листопад – лише 1-2 тис. гривень. В адміністрації закладу пояснили, що гроші затримує НСЗУ.

8 грудня начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявив, що зарплати медичним працівникам у всіх закладах охорони здоров’я Полтавської області виплачуються вчасно, окрім міста Кременчука. Та порадив медикам звертатися із цими запитаннями до міського голови Кременчука, адже по державному бюджету Національна служба здоров’я сплачує кошти в повному обсязі.