Де у Кременчуцькому районі знаходяться «Пункти незламності»

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 311

Вони працюють при обласних і районних адміністраціях, школах, будівлях ДСНС тощо

План росії – будь-що залишити жителів України без електроенергії, світла та тепла. У разі тривалого аварійного відключення електроенергії, Пункти Незламності стануть острівцем безпеки, стабільності, тепла та нашої єдності, які функціонуватимуть цілодобово і безкоштовно для тимчасового перебування.

Нещодвано ми публікували перелік «Пунктів незламності» Кременчуцької міської територіальної громади, а сьогодні ділимося з вами переліком таких пунктів у Кременчуцькому районі:

Глобинська громада

м. Глобине, вул. Центральна, 240, ліцей №1;

м. Глобине, вул. Героїв Краснодону, 2-а, ліцей №5;

м. Глобине, вул. Виноградна, 43, підрозділ ДСНС;

с. Жуки, вул. Молодіжна,11-б, гімназія.

Градизька громада

с. Градизьк, вул. Київська, 51, селищна рада;

с. Бугаївка, вул. Шевченка, 24, старостат.

Горішньоплавнівська громада

м. Горішні Плавні, вул. Строна, 19, підрозділ ДСНС;

м. Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 25, школа №2.

м. Горішні Плавні, вул. Добровольського, 65, школа №6.

Кам’янопотоківська громада

с. Кам’яні Потоки, вул. Миру, 19, сільська рада;

с. Білецьківка, вул. Центральна, 231, сільська рада;

с. Ройове, вул. Крюківська, 14.

Козельщинська громада

с. Козельщина, вул. Остроградського, 81/10, центр соціального обслуговування;

с. Козельщина, вул. Остроградського, 96, підрозділ ДСНС;

с. Козельщина, вул. Партизанська, 7, ясла-садок «Дзвіночок».

Новогалещинська громада

с. Нова Галещина, вул. Центральна, 95, центр ОМС.

Оболонська громада

с. Оболонь, вул. Соборності, 17, Центр надання соціальних послуг;

с. Погребняки, вул. Миру, 3, сільська рада;

с. Горошине, вул. Гагаріна, 19б, сільрада.

Омельницька громада

с. Омельник, вул. Центральна, 66, сільська рада;

с. Запсілля, вул. Кленова, 10, старостат;

с. Рокитне, вул. Макаренка, 12, гімназія з дошкільним структурним підрозділом;

с. Демидівка, вул. Миру, 5, інклюзивно-ресурсний центр.

Піщанська громада

с. Піщане, вул. Шкільна, 2, центр ОМС;

с. Піщане, вул. Шкільна, 2, ліцей;

с. Максимівка, вул. Соборності, 8, гімназія;

с. Ялинці, вул. Шкільна, 10а, гімназія;

с. Гориславці, вул. Центральна, 58, гімназія;

с. Кривуші, вул. Б. Хмельницького, 41, гімназія;

с. Нова Знам’янка, пров. Шкільний, 5, гімназія;

с. Вільна Терешківка, вул. Берегового, 2-б, будинок культури;

с. Недогарки, вул. Приморська, 154б, будинок культури.

с. Майбородівка, вул. Центральна, 38, гімназія.

Пришибська громада

с. Пришиб, вул. Садова, 13б, центр ОМС;

с. Пришиб, вул. Садова,13-А, дитсадок «Чебурашка».

с. Кобелячок, вул.Світнкова, 10, ЗОШ.

Семенівська громада

с. Семенівка, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 15, Центр надання соціальних послуг;

с. Заїчинці, вул. Шкільна, 7а, адмінбудівля;

с. Семенівка, вул. Шевченка, 41а, підрозділ ДСНС.

Якщо у вас є зауваження до робти пукнтів незламності, про них ви можете повідомити в чат-бот Дмитру Луніну, начальнику Полтавської обласної військової адміністрації.

Раніше ми писали, що у Кременчуці готують «Пункти незламності» у громадських місцях.