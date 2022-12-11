У Терезів можлива депресiя, а у Риб здiйсняться давнi мрiї: гороскоп на наступний тиждень

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 231

Овен (21.03-20.04)

Тиждень пробудження i перетворення. Овни можуть розкрити свої творчi таланти i блиснути артистичнiстю. Хороший тиждень для заняття спортом, фiзичних вправ, спiлкування, укладення шлюбу, зачаття. У багатьох Овнiв з`являться плани на кiнець року, якi значно полiпшать їхнiй добробут. Дiловi люди вдало проведуть зустрiчi i переговори. Сприятливi днi: 15, 17; несприятливi: 12.

Телець (21.04-21.05)

Тиждень провокацiй i випробувань. Доля знов може випробовувати Тiльцiв на пихатiсть, уважнiсть до оточуючих. У сiм`ях Тiльцiв можлива незадоволенiсть їхньою поведiнкою. Причиною цього послужить їхня черствiсть, зайнятiсть. Тиждень проходить пiд знаком невiрностi, обману, помилкових обiцянок. Можливо, обставини спокушатимуть Тiльцiв i всiляко спонукатимуть їх до дiй. Сприятливi днi: 15; несприятливi: 16.

Близнюки (22.05-21.06)

Тиждень накопичення iнформацiї, перемоги над своїми негативними якостями, отримання внутрiшньої волi. Близнюки будуть м`якi в характерi i почуттях, як стихiя повiтря, до якої вони належать. Сприятливий перiод для розширення спiлкування. Ймовірнi новi знайомства або вiдновлення старих зв`язкiв. Ви дотримуватиметеся традицiйних поглядiв i будете намагатися особливо не видiлятися iз загальної маси. Сприятливi днi: 12, 13; несприятливi: немає.

Рак (22.06-22.07)

Ймовiрне осяяння новими планами, iдеями. Але реалiзувати цi плани можна буде лише до кiнця тижня. Цiлком можливий прийом гостей. Ви можете принести багато приємних хвилин своїм близьким. Можлива тимчасова незадоволенiсть собою, роботою i навiть коханою людиною. Раки, фанатично вiдданi якiй-небудь iдеї, будуть не здатнi реально оцiнити неоднозначну ситуацiю, яка виникне. Уся їхня дiяльнiсть може виявитися помилковою. Сприятливi днi: 17, 18; несприятливi: 15.

Лев (23.07-23.08)

Не виключенi несподiванi повороти долi. Ймовiрно, високий життєвий потенцiал примусить дуже ледачих Левiв-чоловiкiв проявити максимальну активнiсть i працездатнiсть. Тиждень проходить пiд знаком невiрностi, наклепу. У другiй половинi тижня турботи постiйно нагадуватимуть про себе i вимагатимуть уваги. Сприятливi днi: 14; несприятливi: 16.

Діва (24.08-23.09)

Можливо, вам вдасться реалiзувати задумане або зiбрати матерiальнi плоди своєї напруженої дiяльностi. Велика вiрогiднiсть несподiваних доходiв, подарункiв, сюрпризiв. Сприятливий тиждень. Переконанiсть в своїй правотi i переконливiсть в доводах можуть привести до успiху в будь-якiй справi. Сприятливi днi: 12, 17; несприятливi: 18.

Терези (24.09-23.10)

Життєвий потенцiал знаходиться на низькому рiвнi. Вам доведеться бiльше, нiж звичайно, займатися сiмейними i побутовими проблемами. Можливо, що всi починання будуть приреченi на провал, а надiям не судиться здiйснитись. Це може призвести до зривiв i втрати iнтересу до сiмейних цiнностей. Можлива легка депресiя, яка зараз невчасна. Можливо, ви побачите несумiрнiсть ваших проблем з трагедiями оточуючих вас людей. Сприятливi днi: 13; несприятливi: 15.

Скорпіон (24.10-22.11)

Успiх забезпечений тiльки тим Скорпiонам, якi упевненi в собi i в своїх переконаннях. Врiвноваженiсть i скромнiсть Скорпiонiв можуть значно пiдвищити їхнiй авторитет, полiпшити матерiальне становище, налагодити i укрiпити вiдносини з близькими. Багатьох Скорпiонiв чекає спокiйний i гармонiйний тиждень. Вони отримають можливiсть благополучно перервати низку проблем. Сприятливi днi: 14, 16; несприятливi: 15.

Стрілець (23.11-21.12)

Не виключено, що у Стрiльцiв з`являться новi перспективнi плани. Можливо, що їхнє особисте життя дивовижним чином переплететься з професiйною дiяльнiстю. Це спричинить за собою певнi змiни в становищi багатьох представникiв цього знаку. Зiрки попереджають Стрiльцiв-чоловiкiв про можливiсть фiнансових втрат. Ймовірнi ускладнення у стосунках з найближчими людьми на ґрунтi неприємностей, що виникнуть. Сприятливi днi: 12; несприятливi: 16.

Козеріг (22.12-20.01)

Тиждень припускає завершення справ, пiдбиття пiдсумкiв, очiкування змiн в життi. Можливо, у Козерогiв з`явиться бажання що-небудь змiнити, але це бажання суперечитиме страху змiн. Суперечностi сприйняття того, що вiдбувається, свiдомiстю i пiдсвiдомiстю ускладнять самооцiнку, оцiнку подiй i поведiнки оточуючих. Тиждень не зовсiм вдалий для дiлових контактiв. Сприятливi днi: 17, 18; несприятливi: 13.

Водолій (21.01-19.02)

Можливо, з`явиться бажання з ким-небудь подiлитися враженнями i обговорити свої проблеми. Успiх супроводжуватиме тих, хто самостiйно розробив, осмислив i тiльки потiм реалiзував план дiй. Сприятливий тиждень для повноцiнного вiдпочинку, розваг, зачаття. Ймовiрне повернення старих боргiв. Пiдйом енергетичного потенцiалу може сприяти позитивним змiнам у життi. Сприятливi днi: 14, 16; несприятливi: немає.

Риби (20.02-20.03)

Риб чекає хороший тиждень в усiх вiдношеннях. Можна починати будь-яку справу. Зростання вашого добробуту може вiдбутися лише в тому випадку, якщо ви володiтимете грошима, а не вони вами. Сприятливий тиждень для реалiзацiї планiв i бажань, поїздок i подорожей, переїзду на нове мiсце. Ймовiрно, що давнi мрiї багатьох Риб здiйсняться. Сприятливi днi: 12, 17; несприятливi: немає.