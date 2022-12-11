Кременчужан запрошують на безкоштовний майстер-клас з розпису різдвяних пряників

Сьогодні, 19:19 Переглядів: 85

У вівторок, 13 грудня, о 16:00 у «Просторі ідей» пройде безкоштовний майстер-клас із розпису різдвяних пряників. Громадська організація запрошує дітей та їх батьків на майстерню.

Як їх зробити – навчить Тетяна Бікмуліна, яка веде власний кулінарний блог.

На занятті обіцяють секретний рецепт від пані Тетяни, а також розмалювання вже готових пряничків.

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Адреса - вул. Софііївська, 36-Б