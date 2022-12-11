У «Полтаваобленерго» кажуть, що працюють над тим, аби у 14-поверхівках Кременчука було опалення під час вимкнення світла

Сьогодні, 18:15 Переглядів: 272

У Кременчуці мешканці 14-поверхівок скаржаться, що під час вимкнення світла, зникає опалення. Ситуацію минулої п’ятниці прокоментували в «Полтаваобленерго».

Так, за інформацією керуючого регіональним управлінням АТ «Полтаваобленерго» Ігоря Петруся, на цьому тижні енергетики Полтавщини розглядають питання щодо підключення електроенергії до насосів для систем опалення у 14-поверхівках Кременчука. Цей процес дуже тривалий і продовжується по сьогоднішній день.

«Якщо насоси будуть під напругою, то ми зможемо мінімізувати незручності з опаленням», - сказав Ігор Петрусь.

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