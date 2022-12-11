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Кременчук, Спорт, Кременчук

Двоє борців з Кременчука стали призерами чемпіонату України з греко-римської боротьби

Сьогодні, 17:41 Переглядів: 182

 Вітаємо наших спортсменів, які показали клас на чемпіонаті серед юніорів

7-8 грудня у Закарпатському місті Тячів відбувся чемпіонат України з греко-римської боротьби серед борців до 20 років. Двоє спортсменів з Кременчука піднялися на п'єдестал та поповнили скарбничку своїми нагородами. Про це Телеграфу розповів тренер Анатолій Коханевич.

Чемпіоном України у ваговій категорії до 72 кг став представник Кременчука Ірфан Мірзоєв. Кримський татарин виступав за підтримки тренерів Анатолія Коханевича та Ленура Темірова. Зауважимо, що кілька років тому спортсмен представляв тимчасово анексований Крим, а наразі захищає кольори України, навіть став бронзовм призером чемпіонату світу до 20 років.

 

У 1/8 фіналу Ірфан Мірзоєв переміг Костянтина Тишевського з Дніпропетровської області. Далі здолав киянина Івана Ковальчука, а у півфіналі переміг Миколу Кунаховця з Дніпропетровщини. У боротьбі за золото наш боєць переміг Еріка Мелік-Козаря з Києва.

 

Владислав Іваніна (на фото) у першому бою переміг киянина Іллю Бикова, далі здолав Євгенія Дубовика з Харківської області. Проте у півфіналі кременчужанин поступився Івану Цибаневу з Донецької області. У поєдинку за «бронзу» кременчужанин здолав закарпатця Василя Думнича. 

У підсумку наш спортсмен став бронзовим призером у ваговій категорії до 77 кг. Спортсмен виступав під керівництвом тренерів Сергія Бузька та Анатолія Коханевича.

 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: греко-римська боротьба
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