«Ми з побратимами в ад ввійдем»: Кременчучина попрощалися з воїном та автором пісень Юрієм Чиримою

У День Збройних Сил України Кременчуччина попрощалася із 49-річним захисником України Юрієм Чиримою. 1 грудня в районі Лиману Харківської області під час артилерійського обстрілу загинув уродженець села Броварки – Юрій Миколайович Чирима. Він був призваний на військову службу за мобілізацією 5 квітня 2022 року.
Службу проходив у військовій частині А4020 на посаді водія 3 відділення кулеметного взводу. Юрій до останнього подиху мужньо захищав кордони України та наш спокій від російських терористів.
Юрій був творчою особистістю. Він став автором тексту пісні Святою перемогою за вас.
У Юрія Чирими залишилися мати, дружина та двоє синів. Воїн народився у селі Броварки 4 лютого 1973 року, проживав у Кременчуці. Поховали військового 6 грудня у селі Броварки, де проживає його мати.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер