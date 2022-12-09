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Кременчук, Воїни світла

«Ми з побратимами в ад ввійдем»: Кременчучина попрощалися з воїном та автором пісень Юрієм Чиримою

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 321

 Поховали захисник з військовими почестями 

У День Збройних Сил України Кременчуччина попрощалася із 49-річним захисником України Юрієм Чиримою. 1 грудня в районі Лиману Харківської області під час артилерійського обстрілу загинув уродженець села Броварки – Юрій Миколайович Чирима. Він був призваний на військову службу за мобілізацією 5 квітня 2022 року.

На війні з окупантами загинув військовий Юрій Чирима з Кременчуччини

Службу проходив у військовій частині А4020 на посаді водія 3 відділення кулеметного взводу. Юрій до останнього подиху мужньо захищав кордони України та наш спокій від російських терористів. 

Юрій був творчою особистістю. Він став автором тексту пісні Святою перемогою за вас.

— Ми з побратимами в ад ввійдемо. Живими з пекла повернемося. З взятою перемогою, за вас. За тебе ненько Україна. За тебе матінко моя. Уві сні я бачив, що хрести будують побратими. Один уже зробив і я, — слова кременчужанина Юрія.

У Юрія Чирими залишилися мати, дружина та двоє синів. Воїн народився у селі Броварки 4 лютого 1973 року, проживав у Кременчуці. Поховали військового 6 грудня у селі Броварки, де проживає його мати.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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