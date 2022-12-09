Жорстка ДТП: на Полтавщині зіткнулися вантажівки

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8 грудня близько 18.20 на 318 кілометрі автодороги Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин (поблизу села Мокіївки Чорнухинської тергромади) зіткнулися вантажівки Volvo та DAF.

Як повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області, унаслідок зіткнення 45-річний водій Volvo отримав тілесні ушкодження. Його доставили до Пирятинської лікарні.

За даним фактом слідчі поліції, за процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини та причини ДТП.