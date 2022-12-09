8 грудня у Кременчуці ковід діагностували у 19 людей

8 грудня у Кременчуці зареєстрували 19 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.
За даними мерії, захворіли 11 жінок віком від 23 до 83 років, 7 чоловіків віком від 34 до 86 років та одна дитина першого року життя. Із перше виявлених випадків захворювання 16 пацієнтів перебувають під наглядом сімейних лікарів, троє – лікуються в інфекційних шпиталях.
В інфекційних шпиталях на лікуванні знаходяться 18 осіб. За добу одужало 14 людей. Вчора в місті випадків смерті не було.
Всього у Кременчуці зареєстрували 27 141 хворих, одужало 26 319, померло 731.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер