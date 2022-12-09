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Кременчук, Фронтові історії кременчужан

«Привид Вінниці» Герой України Вадим Ворошилов розповів про аварію та захист неба

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 197

 Героїчна історія українського винищувача на позивний "KARAYA" 

Герой України Вадим Ворошилов військовий льотчик 204-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил. Один із найкращих українських пілотів-винищувачів. Після катапультування місцеві вже охрестили його «привидом Вінниці».

Кременчужанин Вадим Ворошилов отримав звання Герой України: чому «Karaya» та як врятував Вінницю

12 жовтня пілот був змушений катапультуватися на Вінниччині.

Цього дня в українському небі Вадим Ворошилов збив п’ять дронів-камікадзе, а напередодні дві російські крилаті ракети.

Разом із Вадимом ми їдемо до місця падіння літака, дорогою говоримо про бойову авіацію і про те, які крила потрібні Україні, аби перемогти окупанта, як у небі, так і на землі…

Дивіться дивовижну історію українського пілота-винищувача KARAYA у відео Командування Повітряних сил України. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Герой України Вадим Ворошилов пілот
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ФРОНТОВІ ІСТОРІЇ КРЕМЕНЧУЖАН:

У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.

Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!

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