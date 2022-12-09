«Привид Вінниці» Герой України Вадим Ворошилов розповів про аварію та захист неба

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 197

Герой України Вадим Ворошилов військовий льотчик 204-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил. Один із найкращих українських пілотів-винищувачів. Після катапультування місцеві вже охрестили його «привидом Вінниці».

12 жовтня пілот був змушений катапультуватися на Вінниччині.

Цього дня в українському небі Вадим Ворошилов збив п’ять дронів-камікадзе, а напередодні дві російські крилаті ракети.

Разом із Вадимом ми їдемо до місця падіння літака, дорогою говоримо про бойову авіацію і про те, які крила потрібні Україні, аби перемогти окупанта, як у небі, так і на землі…

Дивіться дивовижну історію українського пілота-винищувача KARAYA у відео Командування Повітряних сил України.