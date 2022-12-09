«Привид Вінниці» Герой України Вадим Ворошилов розповів про аварію та захист неба

Герой України Вадим Ворошилов військовий льотчик 204-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил. Один із найкращих українських пілотів-винищувачів. Після катапультування місцеві вже охрестили його «привидом Вінниці».
12 жовтня пілот був змушений катапультуватися на Вінниччині.
Цього дня в українському небі Вадим Ворошилов збив п’ять дронів-камікадзе, а напередодні дві російські крилаті ракети.
Разом із Вадимом ми їдемо до місця падіння літака, дорогою говоримо про бойову авіацію і про те, які крила потрібні Україні, аби перемогти окупанта, як у небі, так і на землі…
Дивіться дивовижну історію українського пілота-винищувача KARAYA у відео Командування Повітряних сил України.
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У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.
Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!
№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер