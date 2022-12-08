В Албанії відбувся концерт військових оркестрів країн НАТО, зібрані кошти надішлють в Україну

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 115

У заході взяли участь понад 300 артистів з десяти країн. Усі кошти, виручені з продажу квитків, підуть на підтримку українців, що постраждали від війни

Концерт військових оркестрів країн НАТО «110 років Збройним силам – разом заради миру» відбувся у Тірані 3 грудня. У заході взяли участь оркестри з США, Великобританії, Італії, Франції, Хорватії, Сербії, Греції, Північної Македонії, Косово та самої Албанії, а також солісти Національної опери — загалом понад 300 артистів. Не забули й про Україну: усі кошти з продажу квитків організатори направлять на допомогу українцям, котрі постраждали під час війни.

Концерт розпочався з гімнів Європи та НАТО, а потім кожен оркестр виконав дві композиції. Зі сцени Палацу Конгресів лунали як класичні мелодії, так і безсмертні попхіти 80-х, а військові з США просто підірвали зал запальним джазом!

Наприкінці до музикантів приєдналися солісти місцевої опери, які під акомпанемент усіх оркестрів виконали відомі народні пісні та гімн Албанії. Зал аплодував стоячи, адже музика нікого не залишила байдужим.

А ще кожен присутній отримав примірник журналу «Захист» від Міністерства оборони Албанії. На сторінках видання можна знайти матеріал, в якому детально розповідають про війну, розв'язану росією проти України, про те, як країна-терорист руйнує цивільну інфраструктуру, використовує їжу та природні ресурси як зброю, знищує екосистему планети. Автор порівнює дії російського режиму з терактами Аль-Каїди — тільки в більших масштабах.