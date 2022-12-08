В Україні розширили перелік послуг з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів без проведення експертного дослідження

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 179

Нещодавно ми писали, що з 14 грудня набуває чинності Постанова КМУ від 10 вересня 2022 р. №1019, яка вносить зміни в процедуру реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, та навели приклади, коли експертний висновок є обов'язковим.

Як повідомили у Головному сервісному центрі МВС, відповідно до цієї Постанови розширено перелік послуг з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, які здійснюються без проведення експертного дослідження:

відновлення свідоцтва про реєстрацію після втрати або викрадення (за винятком транспортних засобів, зареєстрованих до вересня 2019 року);

дублікат свідоцтва у разі його пошкодження;

перереєстрація у зв’язку з втратою або заміною номерного знаку;

реєстрація транспортного засобу, що перейшов у спадщину (за винятком транспортних засобів, зареєстрованих до вересня 2019 року);

реєстрація за договором фінансового лізингу.

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