В Україні розширили перелік послуг з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів без проведення експертного дослідження

Нещодавно ми писали, що з 14 грудня набуває чинності Постанова КМУ від 10 вересня 2022 р. №1019, яка вносить зміни в процедуру реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, та навели приклади, коли експертний висновок є обов'язковим.
Як повідомили у Головному сервісному центрі МВС, відповідно до цієї Постанови розширено перелік послуг з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, які здійснюються без проведення експертного дослідження:
Раніше ми писали, що українців закликають перевіряти безпечні шляхи у мобільному застосунку «Розмінування України».
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер