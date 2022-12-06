До Кременчука прибула гуманітарна допомога з Німеччини: що у складі вантажу

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Цю допомогу спрямують у лікарні Кременчука та пункти незламності

5 грудня до Кременчука прибула гуманітарна допомога з Німеччини. Про це повідомляє мерія міста.

У складі вантажу надійшли ліки, медичні засоби, предмети особистої гігієни та антисептики, продукти харчування, одяг, матраци, інвалідні візки. Цю допомогу спрямують у лікарні Кременчука та пункти незламності, яких наразі у місті відкрили 53.

Нагадаємо, пункти незламності працюватимуть під час надзвичайних ситуацій (зокрема, блекаутів). У них кожен кременчужанин зможе зігрітися, зарядити телефон, попити води або чаю, перекусити, отримати першу медичну допомогу, необхідні ліки, засоби гігієни. При потребі можна буде навіть переночувати.

Адреси пунктів незламності дивіться за цим посиланням.