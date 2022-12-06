Сьогодні на Полтавщині ввели аварійні відключення електроенергії (додано)

Сьогодні, 09:50 Переглядів: 1 615

Вони діють з 7.17

На 6 грудня НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності у Полтавській області з 00.00 до 7.00 в 283МВт та з 7.00 до 24.00 в 353МВт. Як повідомляє «Полтаваобленерго», через перевищення споживання електроенергії з 8.00 відключатимуть дві черги одночасно по графіку погодинних відключень (ГПВ).

Разом з тим, 6 грудня з 7.17 в області ввели графік аварійних відключень (ГАВ).

Зазначимо, 5 грудня стало відомо, що на Полтавщині планують повернутися до графіка погодинних відключень, коли світло вимикатимуть на 2 години, а 4 – буде.

Енергетики закликають людей економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області.

Додано:

НЕК «Укренерго» зменшило ліміт по потужності у Полтавській області з 7.00 до 24.00 до 317 МВт.