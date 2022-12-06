Компанія Ferrexpo затвердила політику різноманіття, справедливості та інклюзивності

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 252

Ferrexpo продовжує реалізацію стратегії 360 градусів із впровадження принципів різноманіття, справедливості та інклюзивності. На гірничовидобувних підприємствах групи Ferrexpo затверджена та введена в дію відповідна Політика, яка закріплює визначення термінології та поведінкових паттернів, що сприяють розбудові інклюзивного робочого середовища та відповідній культурі. Вона закріплює неприпустимість будь-яких проявів дискримінації (за ознаками інвалідності, вагітності та батьківського статусу, раси, національного або етнічного походження, віку, статі, сексуальної орієнтації, політичної думки, соціального походження тощо).

Ferrexpo створює рівні умови працевлаштування, роботи та оплати для всіх: працівники і працівниці оцінюються виключно за рівнем професіоналізму та кваліфікації. Затверджена DEI політика фіксує нульову толерантність для таких проявів дискримінації, як-от сексизм, расизм, ейджизм, гомофобія, колоризм, лукізм, ейблізм. У рамках затвердженої політики розроблений внутрішній механізм інформування та вирішення дискримінаційної ситуації. З метою координації даної функції в компанії введена посада DEI офіцерки.

Анна Адом, директорка з управління персоналом та побуту Ferrexpo в Україні:

- Два роки тому Ferrexpo розпочала свій шлях із реалізації принципів DEI, і сьогодні це вагома віха на шляху реалізації нашої стратегії. В Україні такий підхід тільки набирає обертів, але світова практика і наш досвід підтверджує переваги впровадження DEI. Ми у Ferrexpo завжди намагаємось створювати середовище для роботи щасливих людей. А особливо зараз, в умовах воєнного стану, для нас важливо, щоб наші працівники і працівниці відчували свободу, мотивацію до роботи, відсутність токсичності і тим самим могли створювати цінність для себе та компанії у максимально гармонічний спосіб. Це win-win практика як для роботодавця, так і для співробітників і співробітниць.

Довідка про Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2021 році група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9%. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.