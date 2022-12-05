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Скільки продукти можуть зберігатися у холодильнику, якщо немає світла

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 280

 

Поради від МОЗ, які допоможуть зберегти вашу їжу безпечною до вживання

В умовах повномасштабної війни та збройної агресії росії в Україні тривають планові та аварійні відключення електроенергії. Тож як ніколи стало актуальним питання, як зберігати харчові продукти у таких умовах.

Ось декілька порад від Міністерства охорони здоров'я України, які допоможуть зберегти вашу їжу безпечною до вживання.

  1. У холодильнику має бути температура +4°С або нижче, у морозильній камері – не вище -4°С.
  2. Заморозьте контейнери з водою, щоби мати змогу зберегти температуру вашої їжі за температури +4°С або нижче, якщо вам доведеться виймати продукти з холодильника. За можливості придбайте сухий або блоковий лід.
  3. Якщо вже електроенергію відключили, тримайте дверцята холодильника та морозильної камери закритими, адже в такому випадку продукти залишаються безпечними до 4 годин у холодильнику, 48 годин – у повній морозилці, 24 годин – у напівпорожній морозилці. Якщо електроенергія відключена більше ніж 4 години, помістіть лід до продуктів у холодильну камеру.
  4. Ніколи не пробуйте їжу на смак, щоби перевірити її безпечність. Якщо маєте сумніви, викиньте її. Викидайте будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором чи текстурою.
  5. Перевіряйте температуру продуктів, що зберігаються в морозилці або в холодильнику з додатковим джерелом холоду. Ви можете безпечно повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру +4°С або нижче.
  6. Також спробуйте заздалегідь підготуватися та зробити запас харчових продуктів, що не потребують особливих умов зберігання (хліб, печиво, бублики, консерви тощо). При цьому віддавайте перевагу харчовим продуктам з мінімальною кількістю солі (рекомендовано не більше 0,3 г солі на 100 г продукту) та цукрів (не більше 10 г на 100 г продукту).
  7. Намагайтесь готувати страви у невеликій кількості, щоб не зберігати їх тривалий час.
  8. Купуючи харчові продукти, надавайте перевагу тим, що найменше втрачають якість без холодильника.
  9. Крім того, харчові продукти також можна зберігати у термосумці, у погребі чи підвалі та на балконі, якщо за вікном мінусова температура.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: fishki.net
Теги: відключення світла продукти
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