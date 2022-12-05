Скільки продукти можуть зберігатися у холодильнику, якщо немає світла

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 280

Поради від МОЗ, які допоможуть зберегти вашу їжу безпечною до вживання

В умовах повномасштабної війни та збройної агресії росії в Україні тривають планові та аварійні відключення електроенергії. Тож як ніколи стало актуальним питання, як зберігати харчові продукти у таких умовах.

Ось декілька порад від Міністерства охорони здоров'я України, які допоможуть зберегти вашу їжу безпечною до вживання.