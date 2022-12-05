СБУ перевіряє УПЦ (МП) у Кременчуці та Полтавській області

Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Полтавській області.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Зокрема йдеться про Мгарський Спасо-Преображенський чоловічий монастир Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ.
Заходи проводяться спільно з Національною поліцією у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.
За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу.
Раніше ми писали, що петиція щодо заборони московського патріархату за день набрала понад 25 тисяч голосів.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер