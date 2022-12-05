На Полтавщині працює ППО: кременчужани чули вибухи

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 2 711

Нічого не постіть і перебувайте в укриттях *фото ілюстративне з архівів

У Кременчуці о 12.59 оголосили повітряну тривогу. О 13.42 начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив про роботу ППО в області. О 13.51 воєнний кореспондент Цаплієнко повідомив про одну збиту на Полтавщині ракету. О 13.56 телеграм-канал Сирена Кременчук повідомив, що було чутно звуки, схожі на вибухи. Зберігайте спокій! Нічого не постіть і перебувайте в укриттях.

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