На Полтавщині працює ППО: кременчужани чули вибухи

У Кременчуці о 12.59 оголосили повітряну тривогу. О 13.42 начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив про роботу ППО в області.
О 13.51 воєнний кореспондент Цаплієнко повідомив про одну збиту на Полтавщині ракету.
О 13.56 телеграм-канал Сирена Кременчук повідомив, що було чутно звуки, схожі на вибухи.
Зберігайте спокій! Нічого не постіть і перебувайте в укриттях.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер