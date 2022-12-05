Усі громади Кременчуцького району готуються до найгіршого

Минулі вихідні в Кременчуці пройшли відносно спокійно
Минулі вихідні в Кременчуці та Кременчуцькому районі пройшли відносно спокійно. Наразі за останній тиждень всі громади Кременчуцького району дуже активно готуються до різних обставин, які можуть бути. Про це повідомляє керівник районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Також він додав, що по всім громадам активно ведеться робота з відкриття пунктів незламності. Ми всі маємо бути готовими до різних сценаріїв, тому ця робота ведеться дуже активно, дуже наполегливо і в кожній громаді така робота проводиться.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер