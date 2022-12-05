Усі громади Кременчуцького району готуються до найгіршого

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Минулі вихідні в Кременчуці та Кременчуцькому районі пройшли відносно спокійно. Наразі за останній тиждень всі громади Кременчуцького району дуже активно готуються до різних обставин, які можуть бути. Про це повідомляє керівник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Усі ми розуміємо, що ми живемо у воєнний час, проти нас досі здійснюється військова агресія, тому ми маємо бути готовими до будь-яких викликів, насамперед — це зима і другий, але дуже великий виклик — це забезпечення енергією всіх наших підприємств, установ та організацій, щоб ми мали можливість працювати, щоб люди мали можливість отримати заробітну плату і мали можливість купляти продукти життєвої необхідності та сплачувати комунальні послуги, що також дуже суттєво в даний період, — сказав Олег Лєднік.

Також він додав, що по всім громадам активно ведеться робота з відкриття пунктів незламності. Ми всі маємо бути готовими до різних сценаріїв, тому ця робота ведеться дуже активно, дуже наполегливо і в кожній громаді така робота проводиться.

— Адреси пунктів незламності всі опубліковані, всі готуються до можливого прийому людей, але ми віримо в наші ЗСУ і сподіваємось, що наша підготовка це буде просто етап підготовки до можливих надзвичайних ситуацій, — нагадав Олег Лєднік.