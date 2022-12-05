Футболісти «Кременя» стартують весною проти «Карпат»

Футбольна команда «Кремінь» дізналася календар на весняну частину чемпіонату VBET UA Перша. За підсумками жеребкування сформували календар змагань у Чемпіонській групі.
Весняна частина чемпіонату триватиме з 8 квітня до 27 травня. Клуби групи А змагатимуться виключно з клубами групи Б з урахуванням очок, отриманих з командами першої четвірки у своїх групах цієї осені.
Згідно з регламентом команди зіграють 8 турів.
Розклад ігор «Кременя»:
Нагадаємо, що за підсумками першого етапу 4 кращих команди з Групи А та Групи Б сформувалися в чемпіонську групу, яка змагатиметься за підвищення у класі. Всі інші — опинилися у другій групі, команди якої боротимуться за виживання. «Кремінь» змагатиметься у Чемпіонській групі, а СК «Полтава» та «Гірник-Спорт» змагатимуться за виживання.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер