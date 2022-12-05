Футболісти «Кременя» стартують весною проти «Карпат»

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 171

Футбольна команда «Кремінь» дізналася календар на весняну частину чемпіонату VBET UA Перша. За підсумками жеребкування сформували календар змагань у Чемпіонській групі.

Весняна частина чемпіонату триватиме з 8 квітня до 27 травня. Клуби групи А змагатимуться виключно з клубами групи Б з урахуванням очок, отриманих з командами першої четвірки у своїх групах цієї осені.

Згідно з регламентом команди зіграють 8 турів.

Розклад ігор «Кременя»:

1 тур, 8.04 «Карпати» - «Кремінь»

2 тур, 15.04 «Кремінь» - «Полісся»

3 тур, 22.04 «Нива» Т - «Кремінь»

4 тур, 29.04 «Кремінь» - «Епіцентр»

5 тур, 06.05 «Кремінь» - «Карпати»

6 тур, 14.05 «Полісся» - «Кремінь»

7 тур, 21.05 «Кремінь» - «Нива» Т

8 тур, 27.05 «Епіцентр» - «Кремінь»

Нагадаємо, що за підсумками першого етапу 4 кращих команди з Групи А та Групи Б сформувалися в чемпіонську групу, яка змагатиметься за підвищення у класі. Всі інші — опинилися у другій групі, команди якої боротимуться за виживання. «Кремінь» змагатиметься у Чемпіонській групі, а СК «Полтава» та «Гірник-Спорт» змагатимуться за виживання.