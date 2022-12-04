Студент КрНУ став чемпіоном України зі скелелазіння

Студент Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського Ярослав Ткач став переможцем Чемпіонату України зі скелелазіння-2022. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
2 грудня хлопець виборов золоту медаль і титул чемпіона України у дисципліні «Швидкість», формат «Рекорд».
Цього ж дня Ярославу Ткачу присвоїли звання заслуженого майстра спорту України. Цей титул він отримав за результати, які показав на ХІ Всесвітніх іграх у Бірмінгемі (США) влітку поточного року.
На тих змаганнях Ярославу вдалося не лише здобути «бронзу» у дисципліні «Швидкість», а й встановити свій особистий рекорд (5,56) та обійти у чвертьфіналі колегу – чемпіона світу, лідера Національної збірної України Даниїла Болдирєва. Тоді ж хлопець виконав норматив заслуженого майстра спорту України.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер