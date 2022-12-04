Аграрії Полтавщини можуть отримати техніку із завантаження та розвантаження зернових рукавів

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У ДАРі розпочалась реєстрація для отримання техніки із завантаження та розвантаження зернових рукавів від Мінагрополітики та ФАО. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Мінагрополітики спільно з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) реалізують програму з надання аграріям засобів тимчасового зберігання зерна (зернових рукавів).

Завдяки підтримці урядів Канади, Японії та Minderoo Foundation українські фермери отримають близько 31 000 зернових рукавів місткістю 200 тонн кожен, що забезпечить зберігання 30% від загальнонаціональної потреби.

У продовження цієї програми Мінагрополітики та ФАО розпочинають реєстрацію для отримання 105 комплектів спеціальної техніки для завантаження / розвантаження зернових рукавів. Один комплект складається із 1 завантажувача, 1 розвантажувача та 1 бункера-перевантажувача та надаватиметься у розрахунку для завантаження щонайменше 292 зернових рукавів.

Реєстрація відбуватиметься у два етапи: для отримувачів техніки та для обрання їх сільгоспвиробниками – до 7 грудня та до 11 грудня відповідно.

Перший етап триває з 30 листопада по 7 грудня, із назвою програми у ДАРі «Отримання від ФАО техніки для завантаження рукавів для зберігання зерна». Зареєструватись можуть потенційні отримувачі (оператори) техніки, які готові на комерційній основі надавати послуги із завантаження та розвантаження зернових рукавів. У заявці потрібно вказати інформацію про наявну техніку, область надання послуг та діапазон вартості послуг із завантаження-розвантаження рукавів.

Другий етап триватиме з 4 по 11 грудня, із назвою програми у ДАРі «Вибір отримувача техніки – надавача послуг із завантаження рукавів для зберігання зерна, отриманих від ФАО». Отримувачі зернових рукавів від ФАО можуть подати заявку на послуги із заповнення отриманих рукавів та обрати зі списку компанію-оператора, що, на їхню думку, повинна отримати техніку, а також зазначити кількість рукавів для завантаження обраним оператором.

Для зручності сільгоспвиробників на сайті Мінагрополітики та ДАР буде опублікований перелік зареєстрованих у ДАРі компаній-операторів, які сільгоспвиробник може вказати як отримувачів необхідної техніки.

Детальні умови та інструкції:

Інструкція з реєстрації у ДАР

Інструкція щодо входу в кабінет та редагування інформації у ДАР

Довідково: Державний аграрний реєстр (ДАР) — це автоматизована електронна система, створена Мінагрополітики з метою ефективного та прозорого залучення та розподілу усіх видів підтримки для українських аграріїв як за кошти державного бюджету, так і у вигляді пільгових кредитів, міжнародних грантів або технічної допомоги.

Раніше ми писали, що аграрії Полтавщини отримають понад 1 700 поліетиленових рукавів для зберігання зерна.