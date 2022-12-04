Аграрії Полтавщини можуть отримати техніку із завантаження та розвантаження зернових рукавів

журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Кременчук, Бізнес/Робота, Полтавщина, Україна, Світ

Аграрії Полтавщини можуть отримати техніку із завантаження та розвантаження зернових рукавів

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 148

 

Розпочалась реєстрація в автоматизованій електронній системі «Державний аграрний реєстр»

У ДАРі розпочалась реєстрація для отримання техніки із завантаження та розвантаження зернових рукавів від Мінагрополітики та ФАО. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Мінагрополітики спільно з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) реалізують програму з надання аграріям засобів тимчасового зберігання зерна (зернових рукавів).

Завдяки підтримці урядів Канади, Японії та Minderoo Foundation українські фермери отримають близько 31 000 зернових рукавів місткістю 200 тонн кожен, що забезпечить зберігання 30% від загальнонаціональної потреби.

У продовження цієї програми Мінагрополітики та ФАО розпочинають реєстрацію для отримання 105 комплектів спеціальної техніки для завантаження / розвантаження зернових рукавів. Один комплект складається із 1 завантажувача, 1 розвантажувача та 1 бункера-перевантажувача та надаватиметься у розрахунку для завантаження щонайменше 292 зернових рукавів.

Реєстрація відбуватиметься у два етапи: для отримувачів техніки та для обрання їх сільгоспвиробниками – до 7 грудня та до 11 грудня відповідно.

  • Перший етап триває з 30 листопада по 7 грудня, із назвою програми у ДАРі «Отримання від ФАО техніки для завантаження рукавів для зберігання зерна». Зареєструватись можуть потенційні отримувачі (оператори) техніки, які готові на комерційній основі надавати послуги із завантаження та розвантаження зернових рукавів. У заявці потрібно вказати інформацію про наявну техніку, область надання послуг та діапазон вартості послуг із завантаження-розвантаження рукавів.
  • Другий етап триватиме з 4 по 11 грудня, із назвою програми у ДАРі «Вибір отримувача техніки – надавача послуг із завантаження рукавів для зберігання зерна, отриманих від ФАО». Отримувачі зернових рукавів від ФАО можуть подати заявку на послуги із заповнення отриманих рукавів та обрати зі списку компанію-оператора, що, на їхню думку, повинна отримати техніку, а також зазначити кількість рукавів для завантаження обраним оператором.

Для зручності сільгоспвиробників на сайті Мінагрополітики та ДАР буде опублікований перелік зареєстрованих у ДАРі компаній-операторів, які сільгоспвиробник може вказати як отримувачів необхідної техніки.

Детальні умови та інструкції:

Інструкція з реєстрації у ДАР

Інструкція щодо входу в кабінет та редагування інформації у ДАР

Довідково: Державний аграрний реєстр (ДАР) — це автоматизована електронна система, створена Мінагрополітики з метою ефективного та прозорого залучення та розподілу усіх видів підтримки для українських аграріїв як за кошти державного бюджету, так і у вигляді пільгових кредитів, міжнародних грантів або технічної допомоги.

Раніше ми писали, що аграрії Полтавщини отримають понад 1 700 поліетиленових рукавів для зберігання зерна.

0
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: dar.gov.ua
Теги: Мінагрополітики ООН рукав зернові рукави безоплатно реєстрація довідник
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 47 від 24 листопада 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

Всі pdf

Вверх