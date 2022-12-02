Трьом науковцям КрНУ присудили премії Президента України

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Їх відзначили у галузі науки та техніки

Науковців Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського (КрНУ) відзначили преміями Президента України для молодих на підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. Про це повідомили у пресслужбі КрНУ.

Відповідно до Указу Президента України №809/2022 «Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2022 року» відзначили:

Вікторію Кулініч, кандидата технічних наук, старшого викладача кафедри машинобудування за роботу у складі авторського колективу «Інноваційні технології саморозповсюджувального високотемпературного синтезу»;

Вікторію Ноженко та Олександра Сьомку, кандидатів технічних наук, доцентів кафедри електротехніки за роботу у складі авторського колективу «Електромеханічні системи підвищеної енергоефективності для об'єктів промисловості та транспорту».

- Тематика роботи актуальна для воєнного часу, в умовах загрози енергетичній безпеці України. Певні розробки авторського колективу можуть бути впроваджені для забезпечення роботи об’єктів критичної інфраструктури в умовах блекауту в країні, - розповіли у КрНУ.

Щиро вітаємо наших науковців із заслуженим визнанням на державному рівні!

Раніше ми писали, що 34 кременчуцькі студенти й учні профтехів отримали сертифікати на отримання стипендії Кременчуцької міської ради.