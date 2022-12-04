За деякими видами озброєння росія вже використовує стратегічний запас

Сьогодні, 18:07 Переглядів: 234

Ворог вже використовує стратегічний запас за деякими видами озброєння, а також ракети, виготовлені цього року, зокрема в серпні. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

- Це говорить про те, що деякі ракети йдуть на застосування прямо з конвеєра. Наскільки їх вистачить, багато залежить від виробництва. Так, воно впало порівняно з довоєнним періодом. Але, на жаль, рф за рахунок того, що обходить економічні санкції, ще здатна випускати певну кількість крилатих ракет та іншого озброєння, яке використовується проти нашої держави, – підсумував представник воєнної розвідки України.

Упродовж 2 місяців росія вивозила артилерійські боєприпаси 122 мм, 152 мм з білорусі. Також, за даними воєнної розвідки, тривають перемовини росії з іншими країнами щодо постачання боєприпасів, ракетного озброєння до РСЗВ «Смерч» та «Ураган», яких у неї дефіцит, та перемовини рф з Іраном щодо поповнення запасів балістичних ракет. Як зазначив Вадим Скібіцький, існують відповідні проєкти угод між цими країнами, але на сьогодні поставок такого озброєння не зафіксовано.