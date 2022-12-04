За деякими видами озброєння росія вже використовує стратегічний запас

Ворог вже використовує стратегічний запас за деякими видами озброєння, а також ракети, виготовлені цього року, зокрема в серпні. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
Упродовж 2 місяців росія вивозила артилерійські боєприпаси 122 мм, 152 мм з білорусі. Також, за даними воєнної розвідки, тривають перемовини росії з іншими країнами щодо постачання боєприпасів, ракетного озброєння до РСЗВ «Смерч» та «Ураган», яких у неї дефіцит, та перемовини рф з Іраном щодо поповнення запасів балістичних ракет. Як зазначив Вадим Скібіцький, існують відповідні проєкти угод між цими країнами, але на сьогодні поставок такого озброєння не зафіксовано.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер