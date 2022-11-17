Кременчужан запрошують взяти участь у Всеукраїнському проєкті «Мішечок» і виграти призи

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Триває конкурс серед учнівської молоді, шкіл та позашкільних навчальних закладів з індивідуальними та колективними номінаціями

Війна триває, проте свідоме молоде покоління українців турбується про чисте майбутнє та закладає фундамент для екологічного відновлення нашої країни. Кожен український школяр та його родина вже сьогодні може стати на шлях екосвідомості та врятувати свою країну та планету від катастрофи — тотального забруднення пластиком.

Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Всеукраїнський проєкт «Мішечок» запрошує долучитися до перемоги на екологічному фронті та стати частиною руху ековідповідальних громадян. Шийте багаторазові торбинки, користуйтесь в побуті, надихайте своїми діями оточуючих та вигравайте призи.

Мета проєкту – поширення екозвички користуватись багаторазовими торбинками та відмови від поліетилену, таким чином зменшити негативний вплив на навколишнє середовище починаючи зі своєї родини.

До 25 листопада організатори закликають шити екомішечки для користування в повсякденному житті, запрошуються активні учні та їх родини з усіх областей в Україні та закордоном.

У межах проєкту відбудеться конкурс серед учнівської молоді, шкіл та позашкільних навчальних закладах з індивідуальними та колективними номінаціями.

Головний подарунок отримає школа, учні якої пошиють найбільшу кількість мішечків, – принтер для сублімаційного друку.

Для колективних учасників додатково необхідно ознайомитися з положенням та заповнити анкету до 25 листопада.

- Будьте активними, креативними та екологічно відповідальними. Шийте мішечки, користуйтесь ними в побуті, діліться в соціальних мережах. Можливо, саме ваш мішечок стане трендом, який підхоплять українці та жителі планети Земля, – закликала Юлія Мархель, голова організаційного комітету Всеукраїнського проєкту «Мішечок».

Умови участі дуже прості:пошити мішечки, зробити фото або відео створеного мішечка, опублікувати в соціальних мережах з хештегами #schoolrecyclingworld #мішечокSRW #пакетнепотрібен #мішечок й відмітити сторінки організаторів:

Такі роботи будуть автоматично брати участь в індивідуальних розіграшах подарунків.

Переможців оголосять 30 листопада в новинах на сайті schoolrecyclingworld.org.

Організатор проєкту – громадська організація «Міжнародний молодіжний рух «School Recycling World» спільно з Всеукраїнським молодіжним рухом «Let’s do it Ukraine». Проєкт відбувається в рамках реалізації довгострокового всеукраїнського проєкту «Чисті пляжі разом!» за сприяння Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства освіти і науки України, Українського державного центру позашкільної освіти, Національного еколого-натуралістичного центру та за підтримки генерального партнера – компанії PepsiCo Україна.

Нагадаємо, що у 2020 році учасники проєкту разом пошили 18 441 мішечок, а у 2021 році за один навчальний тиждень 21 873 учасники з 24 областей, пошили 47 269 мішечків. якими й дотепер користуються в повсякденному житті.

- Долучайтеся до проєкту, поділіться результатами зі своїми друзями в соціальних мережах. Екологічно відповідально до Перемоги! - закликали організатори Всеукраїнського проєкту «Мішечок».

Раніше ми писали, що 4,1% молодих українців відмовились від одноразового пластику, а 17,2% молоді сортують сміття.