Понад 14 млрд грн надійшло до місцевих бюджетів Полтавської області за 10 місяців

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З початку року до місцевих бюджетів Полтавщини надійшло платежів в сумі 14 млрд 185,5 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради з посиланням на Головне управління ДПС у Полтавській області.

За словами начальника Головного управління ДПС у Полтавській області Андрія Якименка, у тому числі по основних бюджетоформуючих податках надходження склали:

по податку на доходи фізичних осіб – 8 млрд 599,5 млн грн;

по податку на прибуток – 477,3 млн грн;

по податку на майно – 1 млрд 449,4 млн грн, в тому числі по земельному податку та орендній платі – 1 млрд 233,1 млн грн.

По єдиному податку надходження склали – 1 млрд 398,8 млн грн, в тому числі:

з юридичних осіб – 285 млн грн;

з фізичних осіб – 777,9 млн грн;

з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75%, – 335,9 млн грн;

По інших податкам і зборам:

по рентній платі за користування надрами –1 млрд 815,4 млн грн;

по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 248,8 млн грн;

по екологічному податку – 87,1 млн грн;

по платі за ліцензії – 29,3 млн грн, в тому числі на виробництво та обіг алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 25,4 млн грн та на виробництво та обіг пального – 3,8 млн гривень.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року забезпечено приріст надходжень на 22,2%, в тому числі:

по податку на доходи фізичних осіб – 27,2%;

по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів – 1,5%;

рентній платі за спеціальне використання води – 22,4%;

по рентній платі за користування надрами – 89%;

податку на нерухоме майно – 9,6 %;

по туристичному збору – 18,5%;

по єдиному податку – на 7,3%, в тому числі по єдиному податку з юридичних осіб фактичні надходження за 10 міс. перевищили фактичні надходження відповідного періоду минулого року більше ніж у 2 рази.

Раніше ми писали, що кременчуцькі податківці закликають громадян легалізувати свої активи за зниженими ставками.



