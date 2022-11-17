Як деякі країни виживають без централізованого опалення та чому в них можна повчитися українцям

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Україна увійшла в опалювальний сезон – централізоване опалення увімкнули майже в усіх містах де воно є, попри війну та постійні ракетні обстріли ворога, за виключенням нещодавно звільнених територій

У Кременчуці опалювальний сезон цього року розпочався пізніше звичайного, але до настання морозів. Наразі у квартирах більшості кременчужан температура повітря значно вища, ніж це обіцяли урядовці, попереджаючи про економію енергоресурсів через війну. Багатьом мешканцям багатоповерхівок навіть доводиться відкривати квартирку або вікно, щоб позбавитися задухи та понизити температуру повітря у квартирі. Можливо, з настанням морозів, ця ситуація нормалізується й у квартирах стане трохи прохолодніше.

Проте, виявляється, що є не тільки окремі міста в Україні, які свого часу відмовилися від централізованого опалення та перейшли на економне автономне чи індивідуальне опалення, а й цілі країни, які такої зручності взагалі ніколи не мали. І це не теплі африканські чи азійські країни, не південно-європейські Іспанія, Італія чи Греція, а країні, що знаходяться на одній географічній широті з Україною. Мова йде про заможну та респектабельну Великобританію. Як зимують мешканці Туманного Альбіону, яким чином зберігають тепло у своїх помешканнях та чому вони заощаджують на енергоресурсах?

Про це розповіли у компанії «Нафтогаз України».

— Як це — жити взимку без центрального опалення, чудово знають і вміють британці. Поняття «опалювальний сезон» у них відсутнє як таке взагалі. У питанні обігріву власної оселі кожен громадянин Сполученого Королівства відповідає сам за себе. Місцеві жителі опалюють свої помешкання переважно індивідуальними газовими котлами. Теж саме стосується і гарячої води, — сказано у повідомленні.

Опалення в оселях британці зазвичай включають лише кілька годин на добу. Це й економно, і екологічно. Управляти індивідуальним газовим котлом їм дозволяє термостат із таймером та програматором. Британці просто ставлять його на 15 хвилин раніше, ніж прокидаються вранці або повертаються додому ввечері.

Середньодобова температура в оселях британців складає всього +15°C. І це для них цілком нормально. Ви навряд чи знайдете англійський будинок або квартиру, де встановлений режим на термостаті буде перевищувати +17°C (ред. - подивиться на термометр у власній оселі).

Для більшості українців таке свідоме «знущання» над собою незрозуміле. Проте, для британців справа не тільки в економії коштів, а й у принципах. Вони переконані, що занадто висока температура взимку — це недоречно та ненормально. Ходити вдома взимку у шортах чи трусах – це аномально. Для цього є літо, а взимку дома потрібно носити теплі светри та шкарпетки (і навіть не одні). Отже, одягатись по сезону потрібно не тільки на вулиці, а й вдома.

Крім того, британські фізіологи стверджують, що температура у квартирі вище 21°C викликає дискомфорт для організму, а вище 24°C — навіть підвищує ризик серцевих нападів.

Окрім цього, заощадження на енергоресурсах — свідомий вибір кожного британця. Ціни на енергоносії у Великобританії дійсно «кусаються». За даними сервісу Numbeo (cutt.ly/TNhezCV) базовий пакет комунальних послуг для британської квартири площею 85 кв. м обійдеться місцевому жителю у 180,87 £. Це близько 208 євро або понад 7600 грн. Вартість послуг для аналогічної за розмірами квартири в Україні складає приблизно 3000 грн. Це більш ніж у 2,5 раза менше.

Тому серед жителів Сполученого Королівства популярні побутові лайфхаки про те, як утеплити житло та заощадити взимку на опаленні та комунальних послугах.

Наприклад, вмикати пральну машину рекомендується лише тоді, коли вона максимально заповнена, і прати у холодній воді, а не гарячій. На їхню думку, це не тільки економно, а й навіть корисніше для самої білизни.

Замість довгої процедури знаходження у ванній приймається короткий душ. В країні скрізь використовуються тільки енергозберігаючі лампочки.

Британці звикли вимикати за собою комп’ютер, коли він простоює без роботи, і вони не ставлять заряджати свої мобільні телефони на всю ніч. А коли комусь холодно, то сплять з грілкою, щоб було тепліше.

Централізованого опалення, до якого ми звикли, немає ні у Франції, ні у Німеччині. У цих країнах зазвичай використовується автономне опалення багатоповерхівок, або ж індивідуальне опалення в окремих квартирах. А у Німеччині навіть є спеціальні рекомендації щодо температурного режиму для різних приміщень: для зали це 20°C, для ванни – 22°C, для спалень – 16-18°C, а для туалету – 14-16°C.

Ще кілька років тому подібні дивні звички заможних британців, ощадливих німців та дивних французів викликали б в Україні лише усмішку, глузування чи, навіть, співчуття. Але сучасні реалії нашого життя змушують українців переймати цей досвід та звичаї. І це не так погано, як декому здається. Адже ми йдемо у Європу. І українці воюють за цей свій вибір. А тому, ще раз гляньте на свій градусник і зробіть свідомий вибір… температурного режиму.