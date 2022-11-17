У Кременчук увірвалася зима – місто накрив снігопад (додано)

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17 листопада у Кременчук увірвалася зима – місто накрив снігопад. Почалося усе з дощу, який поступово переріс у сильний сніг. Щоправда, на землі перший сніжок не лежить – одразу тане, проте потроху вкриває дерева, кущі, лави... Містяни «ховаються» від снігопаду під парасольками.

Крім того, стрімко похолодало майже до 0 градусів. І завтра кременчужан чекає холодний день з «мінусовими» температурами, вітрюганом та ожеледицею. Аби не замерзнути, одягайтеся тепліше!

Додано:

Станом на 21.30 сніг продовжує йти, утворивши у місті зимову казку. І якщо спочатку він розтавав, то зараз вже утворює сніговий покрив на землі. За прогнозами синоптиків, він може сягнути 3–8 см.