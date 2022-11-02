4,1% молодих українців відмовились від одноразового пластику, а 17,2% молоді сортують сміття

В Україні дослідили готовність української молоді змінювати звички, щоб зробити нашу країну і загалом планету чистішою
В Україні оприлюднили результати опитування, яке провели в Ureport, проєкті ЮНІСЕФ. Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.
Отже, 72,2% молодих людей у віці від 20 до 30 років готові відмовитись від використання одноразових пластикових виробів. А 4,1% вже відмовились.
Майже аналогічна ситуація із використанням пластикових пакетів. Так, 76,9% молодих людей поступово переходять на більш екологічні альтернативи. А 9,2% вже користуються виключно такими альтернативами.
17,2% української молоді сортують сміття.
Нагадуємо, що в Україні обмежили обіг пластикових пакетів.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер