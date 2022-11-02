4,1% молодих українців відмовились від одноразового пластику, а 17,2% молоді сортують сміття

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 141

В Україні дослідили готовність української молоді змінювати звички, щоб зробити нашу країну і загалом планету чистішою

В Україні оприлюднили результати опитування, яке провели в Ureport, проєкті ЮНІСЕФ. Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

Отже, 72,2% молодих людей у віці від 20 до 30 років готові відмовитись від використання одноразових пластикових виробів. А 4,1% вже відмовились.

Майже аналогічна ситуація із використанням пластикових пакетів. Так, 76,9% молодих людей поступово переходять на більш екологічні альтернативи. А 9,2% вже користуються виключно такими альтернативами.

17,2% української молоді сортують сміття.

- Українська молодь здатна змінити майбутнє нашої країни на краще. І вже змінює, зокрема через ставлення до питань поводження з відходами. Впевнені, що із проведенням реформи системи управління відходами все більше українців змінюватимуть свої звички, щоб зробити нашу країну і загалом планету чистішою, розповіли у Міндовкілля.

Нагадуємо, що в Україні обмежили обіг пластикових пакетів.



