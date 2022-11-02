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Кременчук, Надзвичайні новини

За минулу добу на Кременчуччині погасили три пожежі – оперативна ситуація у районі

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 117

 

Минулої доби вогнеборці ДСНС виїжджали на гасіння трьох пожеж у Кременчуцькому районі

Минула доба у Кременчуцькому районі пройшла доволі напружено через довготривалі повітряні тривоги та аварійні відключення електропостачання. Але надзвичайних подій та резонансних злочинів у районі не зафіксовано.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Проте, рятувальникам ДСНС вчора довелося тричі виїжджати на гасіння пожеж.

Вранці у Кременчуці на вулиці Лесі Українки загорівся легковий автомобіль.

 

У селі Гайове 1-го листопада зайнялося сіно загальним об’ємом 2 тони. Рятувальники 7 ДПРП зі смт Козельщина загасили пожежу. Як повідомляє ГУ ДСНС у Полтавській області, скирта зайнялась біля сінника, копиці сіна на 5 тонн та розташованого поруч житлового будинку. Вогнеборці запобігли поширенню вогню на ці споруди та мінімізували збитки від пожежі.

 

Вчора увечері, о 23.45 рятувальники отримали виклик на пожежу господарчої споруди у смт Градизьк. Пожежу гасили вогнеборці 6 ДПРП з міста Глобино та працівники МПО смт Градизьк. Вогонь знищив дерев’яні балки покрівлі господарчої будівлі та перекриття стелі. Саму господарчу споруду вдалося врятувати. Постраждалих внаслідок пожежі не було.

Протягом минулого дня громадяни двічі викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо одного з дебоширів правоохоронці склали адмінпротокол про скоєння домашнього насильства.

За керування автомобілями напідпитку до адмінвідповідальності за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) було притягнуто 5 водіїв.

Зауважимо, що за скоєння цього правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік. А за повторне протягом року вчинення такого порушення передбачений удвічі більший штраф (34 000 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адміністративний арешт на строк 10 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Крім того, вчора поліцейські затримали одну особу за статтею 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). За даним правопорушенням відкрите кримінальне провадження.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцький район ДСНС пожежі нетверезий водій
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