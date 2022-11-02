Завтра кременчужан запрошують на екскурсію муралом «Легенди Кременчука»

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3 листопада, о 14:00, біля фасаду бібліотеки-філії №3 по Соборній, 12/16 відбудеться екскурсія муралом «Легенди Кременчука». Про це повідомили у відділі соціокультурної діяльності КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека».

Усіх охочих запрошують поринути в історію створення стінопису у техніці аерографія, який у вересні 2022 року створили художниця Оксана Бойко та скульптор Микола Степаненко.

Раніше ми писали, що у Кременчуці презентували пам'ятну дошку Данилу Самойловичу, яку створили Оксана Бойко та Микола Степаненко. Її відкриють 4 листопада у Крюкові.