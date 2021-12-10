Відсьогодні в Україні обмежують обіг пластикових пакетів: шо зміниться і яка альтернатива

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 676 Коментарів: 8

З 10 грудня почав діяти перший етап обмежень закону, який має зменшити обіг пластикових пакетів на території України.

Про це йдеться на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Відтепер у магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг заборонять безоплатне розповсюдження пластикових пакетів. Замість них радять використовувати біорозкладні.

Проте поки все ще будуть дозволені надтонкі пластикові пакети, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м’яса і продуктів із них, сипучих продуктів та льоду.

До порушників цієї вимоги застосовуватимуть адміністративно-господарські санкції.

Виконувач обов’язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець вважає, що завдяки цьому закону використання пластикових пакетів стане зваженим, а українці поступово звикнуть брати пакети лише за реальною потребою.

- А отже менше продукуватиметься сміття, яке потім опиниться на звалищі, потрапить у довкілля, — наголосив посадовець.

Він додав, що ця практика не є новою. За його словами, такі ж правила існують в європейських країнах, а подібні обмеження вже встановили десятки країн світу.

Також міністерство нагадало, що не існує безкоштовних пакетів. Ціна за них закладається у вартість середнього чеку. Тобто чи бере покупець в магазині пакети, чи ні — він все одно за них сплачує. Відтепер, за словами відомства, потрібно буде платити лише за те, що справді використовується.

Стрілець також повідомив, що наступним кроком для України має стати обмеження обігу та виробництва пластикової продукції одноразового використання.