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Відсьогодні в Україні обмежують обіг пластикових пакетів: шо зміниться і яка альтернатива

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 676 Коментарів: 8

 

Наступним кроком має стати обмеження обігу та виробництва одноразової пластикової продукції

З 10 грудня почав діяти перший етап обмежень закону, який має зменшити обіг пластикових пакетів на території України.
Про це йдеться на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Відтепер у магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг заборонять безоплатне розповсюдження пластикових пакетів. Замість них радять використовувати біорозкладні.

Проте поки все ще будуть дозволені надтонкі пластикові пакети, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м’яса і продуктів із них, сипучих продуктів та льоду. 

До порушників цієї вимоги застосовуватимуть адміністративно-господарські санкції. 

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Виконувач обов’язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець вважає, що завдяки цьому закону використання пластикових пакетів стане зваженим, а українці поступово звикнуть брати пакети лише за реальною потребою.

- А отже менше продукуватиметься сміття, яке потім опиниться на звалищі, потрапить у довкілля, — наголосив посадовець.

Він додав, що ця практика не є новою. За його словами, такі ж правила існують в європейських країнах, а подібні обмеження вже встановили десятки країн світу. 

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Також міністерство нагадало, що не існує безкоштовних пакетів. Ціна за них закладається у вартість середнього чеку. Тобто чи бере покупець в магазині пакети, чи ні — він все одно за них сплачує. Відтепер, за словами відомства, потрібно буде платити лише за те, що справді використовується.

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Стрілець також повідомив, що наступним кроком для України має стати обмеження обігу та виробництва пластикової продукції одноразового використання.

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0
Автор: Руслана Горгола
Теги: пластик пакети заборона
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Коментарі: 8

209
lag8600:
Сьогодні, 09:33

Да сколько можно уже издеваться над народом


15 6
10
Anna:
Сьогодні, 09:40

Щось про альтернативи не дуже зрозуміло... 
Тепер як мандаринки і цукерки...??? у руках до каси нести зі стікером на лобі? Чи на кожну окремо стікер клеїти??? 


24 2
191
ТимТимыч:
Сьогодні, 09:52

Цитата: Anna

Щось про альтернативи не дуже зрозуміло... 
Тепер як мандаринки і цукерки...??? у руках до каси нести зі стікером на лобі? Чи на кожну окремо стікер клеїти??? 

Получается, что на каждую.
10 мандаринок - 10 стикеров
50 малипусеньких конфет - то же самое.


10 2
209
lag8600:
Сьогодні, 09:54

Цитата: Anna
Щось про альтернативи не дуже зрозуміло...  Тепер як мандаринки і цукерки...??? у руках до каси нести зі стікером на лобі? Чи на кожну окремо стікер клеїти??? 

А как было раньше? Делали такие большие кульки из газеты и топаешь на кассу. Оно всё высыпается, газета рвётся, зато весело.


14 3
191
ТимТимыч:
Сьогодні, 09:59

Цитата: lag8600

Цитата: Anna
Щось про альтернативи не дуже зрозуміло...  Тепер як мандаринки і цукерки...??? у руках до каси нести зі стікером на лобі? Чи на кожну окремо стікер клеїти??? 

А как было раньше? Делали такие бальшие кульки из газеты и топаешь на кассу. Оно всё высыпается, газета рвётся, зато весело.

У вас дома много газет? Раньше их десятками выписывали, а сейчас.... разоришься покупать этот бумажный хлам.

Обычное решение периода правления Зеленского - ЗАПРЕТИТЬ, без альтернативы.
Про биопакеты - не надо "ля-ля". Если бы они стоили 10-20 копеек, ещё ладно. Но за них же загнут охрененную сумму.

 


22 1
153
КАПУША:
Сьогодні, 10:20

Цитата: ТимТимыч

У вас дома много газет? Раньше их десятками выписывали, а сейчас.... разоришься покупать этот бумажный хлам.

 

Так а для чого ж ото агітгазета Малецького? Все про народ думає!



Як можна боротись з пластиком, залишивши 90% товару у пластиковій упаковці? 

А оті "перчатки" одноразові? Вони ж такого ж пластику, що й пакети


17 1
273
enic:
Сьогодні, 10:49

Цитата: lag8600
Да сколько можно уже издеваться над народом

Хто казав, що гірше не буде?

Хто казав, що раптом що – "знесе" цю зелень?

Кушай. Тє.

 

А по темі – все вірно. Інакше з нарідом не можна. На жаль.


9 3
16
Мария:
Сьогодні, 11:37

Пошью  мешочки из  ветоши и буду  ходить за  покупками. Шили же   в  начале  эпидемии  маски из  старья и ничего,  выжили.


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