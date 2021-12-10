За добу згоріло дві автівки і ледь не згоріла третя

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 736

За добу на Кременчуччині згоріло дві автівки і ледь не згоріла третя. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

10 грудня о 4.10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в автомобілі ВАЗ на вул. Олексія Древля.

Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Пожежу локалізували о 4.15, а о 4.22 – ліквідовано. Травмованих та загиблих немає. Врятовано від знищення полум’ям даний автомобіль та поруч припаркований Lanos.

До гасіння залучалися 5 чоловік особового складу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки.

Причина пожежі встановлюється.

За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Якщо вам відома інформація, яка може допомогти слідству встановити обставини події, - повідомите до поліції Кременчука за телефонами: 098-739-26-30 (чергова частина Кременчуцького районного управління поліції) або «102».

9 грудня о 18.17 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в автомобілі на вул. Остроградського в смт Козельщина Кременчуцького району. Вогнеборці, які прибули на виклик, локалізували пожежу о 18.23, а о 18.25 – ліквідовано.

Травмованих та загиблих немає.

Вогнем пошкоджено моторний відсік. Врятовано даний автомобіль від знищення полум’ям.

До гасіння залучалися 5 чоловік особового складу 7-го державного пожежно-рятувального посту та 1 одиниця техніки.

Причина пожежі встановлюється.