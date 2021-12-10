Живопис, створений голкою та нитками: в галереї Юзефович відкривається виставка Ніни Калашникової

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10 грудня в картинній галереї Наталії Юзефович починає працювати виставка вишитих картин «Барвисте полотно життя» Ніни Калашникової.

Лікар за освітою та майстриня за покликом душі, пані Ніна вперше презентує свій творчий доробок з 61 роботи. Гармонійні і витончені квіти, ніжні пейзажі, чарівні птахи і тварини, побутові сцени і вишиті картини по мотивах творів знаменитих художників – наче живопис, створений голкою та кольоровими нитками на полотні. Майстриня бездоганно підбирає кольори і відтінки, майже не користуючись запропонованими варіантами схем.

Ніна Іллівна народилася 27 червня 1942 року у м. Твері. В 1962 році поступила до медичного інституту, після закінчення якого в 1967 році була направлена працювати в районну лікарню Білгородської області. В 1971 році переїхала в Кременчук, де працювала лор-лікарем в поліклініці і викладачем в медучилищі. З 2000 року – на заслуженому відпочинку.

Захоплення творчістю завжди було в її житті. З дитинства пам’ятала поради та уроки бабусі, талановитої рукодільниці, яка передала дівчинці любов до прекрасного. Та серйозно почала захоплюватись рукоділлям в 90-ті роки, коли з’явилося більше вільного часу. Це був не простий час дефіциту: не було ниток, журналів, схем і канви. Та бажання вишивати було сильніше. Тому майстриня шукала можливості: в бібліотеці, в старих журналах знаходила схеми вишивок. Її завжди приваблював колір і його різноманітність, тому Ніна Іллівна старається самостійно підбирати відтінки до схем, а не слідувати запропонованим варіантам. Багато схем взято із старих закордонних журналів без вказаних кольорів. У цьому майстриня бачить прояв своєї творчості. Поступово у кіосках почали з’являтися польські нитки і журнали по рукоділлю, відкрився маленький магазинчик «Все в ажурі», де пані Ніна вперше купила французькі нитки ДМС, якими вишиває до сих пір. Адже вони мають багатий спектр відтінків і високу світлостійкість.

З часом в нашому місті стали регулярно проводитися виставки вишитих картин в музеї. На одній із них Ніна Іллівна познайомилася з майстринею Зінаїдою Слюсаревою. Вона стала наставницею для пані Калашникової, познайомила її з багатьма нюансами цієї непростої техніки, навчила правилам тональності, вибору канви, дала цінні поради по техніці виконання робіт. Зінаїда Афанасіївна завжди призивала пані Ніну приймати участь у виставках. І ось, наразі перша персональна виставка майстрині відкривається в картинній галереї Наталії Юзефович.

Улюблені картини майстрині – «Ізящний (Вишуканий або витончений) вік», «Велосипедистки», «Скрипачка», «Узбережжя Франції», «Танок». Більшість робіт виконані хрестиком, але інколи пані Ніна вишиває гладдю. З часом планує перейти на цю техніку вишивки.

У доробку майстрині більше ста робіт, деякі з них знаходяться в приватних колекціях в нашій країні та за кордоном. Свої роботи вона любить дарувати друзям. Вона щаслива тим, що у неї є улюблена справа, якою може радувати своїх рідних та близьких, не дивлячись ні на що, і хоче, щоб ця виставка принесла і відвідувачам задоволення.

Виставка працюватиме до 16 січня 2022 року. Галерея приймає відвідувачів щодня з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок. Адреса галереї: вул. Космічна, 9.