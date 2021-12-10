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Кременчук, Споживач

Чому пів Кременчука залишилось без опалення

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 077 Коментарів: 2

 

Сроки завершення робіт не називають

10 грудня значна частина містян залишилась без опалення. Про це стало відомо з оперативного зведення мерії.

На просп. Свободи 8 зупинені ЦТП-101, ЦТП-104 через відсутність теплоносія. Відсутнє централізоване опалення та гаряче водопостачання  у споживачів за наступними адресами:

  • квт. 101, 1, 2, 3, 3А, 3Г, 10, 10А, 10Г, 11;
  • просп. Свободи, парні будинки з 8 по 20;
  • вул. Переяславська, парні 40-46, 55;
  • вул. Європейська, не парні 25-43, парні 62, 64;
  • вул. Чкалова, 1, 1Б, 2.

На просп. Свободи 26/41 зупинені ЦТП-60, ЦТП-61, ЦТП-62 через відсутність теплоносія. Відсутнє централізоване опалення та гаряче водопостачання у споживачів за наступними адресами:

  • просп. Свободи, 26/41, 67, 69, 75-83/1;
  • пров. Героїв Бреста, 37, 39, 22;
  • пров. Арсенальний, 2, 5, 7;
  • вул. Гвардійська, непарні будинки з 3 по 11, 25; парні 4-24/31;
  • вул. Генерала Родімцева, 1/35-7;
  • вул. Вадима Пугачова, 3-33/27.

Зупинена підкачка по гарячій воді вул. Європейська, 76, 76А.

На просп. Свободи 15, за повідомленням КП «Теплоенерго», о 00.23 зупинили ЦТП-57/1, ЦТП- 57/2, ЦТП-63 через відсутність теплоносія.

Відсутнє централізоване опалення та  гаряче водопостачання  у споживачів за наступними адресами:

  • просп. Свободи, 15-37 та 122/42 – 162; 
  • пров. Героїв Бреста, 45 – 107;
  • вул. Європейська, 66/13 – 74;
  • б-р Автокразівський, 22, 24;
  • вул. Ватутіна, 19/22 – 92;
  • пров. Льва Толстого, 24 – 40;
  • пров. Гвардійський, 3-20.

На квт.274 Кременчуцька ТЕЦ з 8 грудня проводить роботи з усунення нещільності трубопроводів на ділянці між ТК-233 та ТК-245. 10 грудня з цього приводу припинена подача теплоносія споживачам за адресами:

  • квт.274 (1, 2, 3, 4, 8, 9);
  • квт.278 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 7б, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 22а, 23, 25, 26, 35, 36, 37);
  • квт. 305 (просп. Л.Українки, 138, 140, 142; вул. Олексія Древаля, 25, 25а, 27а, 29; вул. Харківська, 20, 22; вул. Автозаводска, 19, 21) - 40 житлових будинків; 
  • ДПРЧ -1473 (вул. Олексія Древаля, 35А);
  • ЗДО: №46 (вул. Олексія Древаля, 37); №73 (квт. 274, буд.6);
  • ЗОШ №15 (квт. 278, буд. 11);
  • КНМП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» (квт.278, буд. 13-Б). 
4
Автор: Руслана Горгола
Теги: опалення

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Коментарі: 2

307
Olexander:
Сьогодні, 10:44

Згадується басня Крилова про стрекозу (малецький).А якби морози були ?


13 3
9
BOBAH44:
Сьогодні, 11:37

На Л.Украінки фарба горить на батареях, а на дворі +7С

 

— Слышал, обещают сильное похолодание.
— Синоптики?
— Хуже, энергетики!


0 0

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