Чому пів Кременчука залишилось без опалення

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10 грудня значна частина містян залишилась без опалення. Про це стало відомо з оперативного зведення мерії.

На просп. Свободи 8 зупинені ЦТП-101, ЦТП-104 через відсутність теплоносія. Відсутнє централізоване опалення та гаряче водопостачання у споживачів за наступними адресами:

квт. 101, 1, 2, 3, 3А, 3Г, 10, 10А, 10Г, 11;

просп. Свободи, парні будинки з 8 по 20;

вул. Переяславська, парні 40-46, 55;

вул. Європейська, не парні 25-43, парні 62, 64;

вул. Чкалова, 1, 1Б, 2.

На просп. Свободи 26/41 зупинені ЦТП-60, ЦТП-61, ЦТП-62 через відсутність теплоносія. Відсутнє централізоване опалення та гаряче водопостачання у споживачів за наступними адресами:

просп. Свободи, 26/41, 67, 69, 75-83/1;

пров. Героїв Бреста, 37, 39, 22;

пров. Арсенальний, 2, 5, 7;

вул. Гвардійська, непарні будинки з 3 по 11, 25; парні 4-24/31;

вул. Генерала Родімцева, 1/35-7;

вул. Вадима Пугачова, 3-33/27.

Зупинена підкачка по гарячій воді вул. Європейська, 76, 76А.

На просп. Свободи 15, за повідомленням КП «Теплоенерго», о 00.23 зупинили ЦТП-57/1, ЦТП- 57/2, ЦТП-63 через відсутність теплоносія.

Відсутнє централізоване опалення та гаряче водопостачання у споживачів за наступними адресами:

просп. Свободи, 15-37 та 122/42 – 162;

пров. Героїв Бреста, 45 – 107;

вул. Європейська, 66/13 – 74;

б-р Автокразівський, 22, 24;

вул. Ватутіна, 19/22 – 92;

пров. Льва Толстого, 24 – 40;

пров. Гвардійський, 3-20.

На квт.274 Кременчуцька ТЕЦ з 8 грудня проводить роботи з усунення нещільності трубопроводів на ділянці між ТК-233 та ТК-245. 10 грудня з цього приводу припинена подача теплоносія споживачам за адресами: