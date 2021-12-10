Чому пів Кременчука залишилось без опалення

10 грудня значна частина містян залишилась без опалення. Про це стало відомо з оперативного зведення мерії.
На просп. Свободи 8 зупинені ЦТП-101, ЦТП-104 через відсутність теплоносія. Відсутнє централізоване опалення та гаряче водопостачання у споживачів за наступними адресами:
На просп. Свободи 26/41 зупинені ЦТП-60, ЦТП-61, ЦТП-62 через відсутність теплоносія. Відсутнє централізоване опалення та гаряче водопостачання у споживачів за наступними адресами:
Зупинена підкачка по гарячій воді вул. Європейська, 76, 76А.
На просп. Свободи 15, за повідомленням КП «Теплоенерго», о 00.23 зупинили ЦТП-57/1, ЦТП- 57/2, ЦТП-63 через відсутність теплоносія.
Відсутнє централізоване опалення та гаряче водопостачання у споживачів за наступними адресами:
На квт.274 Кременчуцька ТЕЦ з 8 грудня проводить роботи з усунення нещільності трубопроводів на ділянці між ТК-233 та ТК-245. 10 грудня з цього приводу припинена подача теплоносія споживачам за адресами:
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