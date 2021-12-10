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На трасі КрАЗ зім'яв «Славуту»: загинули двоє (доповнено)

Сьогодні, 10:50 Переглядів: 712

 

Водієві легковика було 45, а пасажирові - 23 роки

10 грудня, близько 9.00, на автодорозі Полтава-Диканька поблизу села Стасі сталася ДТП. Як повідомили у пресслужбі поліції, зіткнулися КрАЗ та легковик «Славута».

За попередньою інформацією, внаслідок ДТП загинули водій та пасажир автомобіля «Славута».

На місці події працюють поліцейські слідчо-оперативної групи, особи загиблих та обставини ДТП з’ясовуються.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Доповнено:

Поліція з'ясувала, що за кермом КрАЗа був 47-річний чоловік. Водієві легковика було 45, а пасажирові - 23 роки.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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