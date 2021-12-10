За добу у двох ДТП на Полтавщині постраждали люди: один помер

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За усіма фактами поліція проводить слідчі дії

9 грудня у Полтаві та у Кобеляцькій громаді сталися ДТП. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Відомо, що близько 11.00, у Полтаві, на перехресті вулиць Київське Шосе - 23 Вересня 69-річний водій Chevrolet Aveo допустив зіткнення з Opel Combo, під керуванням 23-річного водія.

У результаті ДТП 74-річна пасажирка Chevrolet отримала травми та попала до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася цього ж дня, близько 20.00, на автодорозі Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка.

За попередньою інформацією, 42-річний водій Volvo збив 55-річного пішохода з Кобеляк. У результаті ДТП пішохід від отриманих травм загинув на місці події.

За вказаним фактом слідчим слідчого управління поліції Полтавської області відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.